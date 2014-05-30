BNP'ye 10 milyar dolarlık ceza

ABD, İran yaptırımlarını delmekle suçladığı BNP'den soruşturmadan vazgeçmek için 10 milyar dolar istiyor.

ABD'de yayımlanan Wall Street Journal gazetesi, Fransız bankası BNP Paribas BNPP.PA hakkında İran'a yaptırımları deldiği şüphesiyle soruşturma yürüten ABD Adalet Bakanlığı'nın soruşturmayı sona erdirmek için bankanın ceza olarak 10 milyar dolar ödemesini istediğini bildirdi.

Wall Street Journal'da dün yayımlanan haberin ardından BNP Paribas hisseleri bugün yüzde 5 değer yitirirken, haberde tarafların 10 milyar doların altında bir tutar üzerinde anlaşabilecekleri belirtildi.



En ağır cezalardan biri olacak



Üzerinde uzlaşılan tutar 10 milyar doların altında olsa bile şu ana kadar bir bankaya verilen en ağır para cezalarından biri olacak. Tutar, BNP'nin bilançosunda hukuki maliyetler için ayırdığı karşılıkların da üzerinde yer alıyor.

BNP bilançosunda dava ve hukuki cezalar için yaklaşık 2.7 milyar euro (3.7 milyar dolar) karşılık ayırdı. Reuters'a bu ay bilgi veren kaynaklar, ABD'li yetkililerin BNP Paribas'dan 5 milyar doların üzerinde ödeme istediklerini belirtmişti. BNP Paribas ve ABD Adalet Bakanlığı konu hakkında açıklama yapmaktan kaçındı. Haberde tarafların birkaç haftadan önce anlaşmasının beklenmediği ifade edildi.

