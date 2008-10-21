BNP Paribas’tan canlandırma paketine destek

Bu kapsamda BNP Paribas, Fransız hükümetinden alacağı 2,55 milyar Euro’luk sermaye benzeri krediyi ekonominin canlandırılması için reel sektöre aktaracak.



BNP Paribas'tan yapılan yazılı açıklamada, hükümetin planının sadece Fransız Bankacılık Komisyonunun gerekli gördüğü sermaye yeterlilik rasyosunu tutturmuş olan bankalara birincil sermaye benzeri kredi kullandırılması şeklinde olacağı kaydedildi.



Açıklamada, dünyadaki diğer hükümet uygulamalarının aksine, söz konusu sermaye benzeri kredinin, bankaların sermayesini artırmak amacı taşımadığından, bankaların sermaye yapısını, yönetimlerini ve temettü politikalarını etkilemeyeceği belirtildi.



BNP Paribas CEO'su Baudouin Prot da konuyla ilgili, Fortis'in satın alınmasıyla birlikte BNP Paribas'nın Euro Bölgesinin mevduat açısından en büyük bankası olduğunu ve sermaye yapısını önemli ölçüde kuvvetlendirdiğini ifade etti. Baudouin Prot, Fransız hükümetinin sunduğu bu planda yer alarak BNP Paribas'ın organik büyüme stratejisini daha da güçlenerek sürdüreceğini açıkladı.

