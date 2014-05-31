BND'nin sosyal medya atağı



Alman medyasında yer alan haberlere göre, dış istihbarat servisi BND teknolojik donanımını artırarak sosyal medya platformlarını daha iyi takip etmeyi planlıyor.

Twitter, Facebook ve diğer sosyal paylaşım ağlarını gelecekte gerçek zamanlı, yani kullanıcı henüz aktifken takip etmek isteyen BND'nin planlarının büyük bölümünü teknolojik moderleşmenin oluşturduğu kaydedildi.

BND'nin sosyal medya takibi ile diğer ülkelerdeki toplumların eğilimlerinden anında haberdar olabilmeyi amaçladığı belirtiliyor.

İnternetin gözetlenmesinin yanı sıra BND, biyometrik sistemlerini ve fotoğraflardan doğrudan kimlik tespitini de iyileştirmek istiyor.

300 milyon euro

Alman istihbarat servisinin modernleşme programının 2020 yılına kadar devam edeceği ve bu programa yaklaşık 300 milyon euro yatırım yapılacağı tahmin ediliyor.

Alman Meclisi'de önümüzdeki hafta içinde BND için gereken bütçenin oylamaya sunulacağı kaydedildi.

İstihbarat servisinin hazırladığı raporunda, dost ülkelerde, özellikle de ABD ve İngiltere'de, istihbarat servislerinin bu yöntemleri kullanmakta ileride olduğunun vurgulandığı belirtildi.

Muhalefetten tepki

Ancak muhalefet partileri BND'nin modernleşme planlarına tepkili. Sol Parti'nin Meclis Grup Başkanvekili Jan Korte, BND'nin planlarını durdurmasını talep ederek "Sol Parti, bu çılgınlığı önlemek için elinden geleni yapacaktır" diye konuştu.

Yeşiller'den Hans - Christian Ströbele de bu plana direneceklerini belirterek "Yeni teknolojik olaraklar yaratılmadan önce BND'nin yurtdışındaki faaliyetleri gözden geçirilmelidir" diye konuştu.