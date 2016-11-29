BND: Rus hackerlar saldırı düzenleyebilir

Almanya dış istihbarat teşkilatı BND Başkanı Bruno Kahl, Süddeutsche Zeitung gazatesine verdiği demeçte "siyasi belirsizliğe neden olmaktan başka amaç gütmeyen siber saldırılar düzenleneceğine dair bulgular mevcut” şeklinde konuştu.

Kahl açıklamasında, net bir şekilde Rus internet faaliyetlerine işaret ederek bilinçli yapılan kampanyalara dikkat çekti. "Demokrasiye ve kamuya yönelik açıklamalar üzerinde kabul edilmeyecek bir baskı uygulanmaya çalışılıyor” dedi.

ABD'de de bilgisayar korsanlarının Demokrat Parti merkezindeki verileri çaldıkları ve internet trollerinin ABD'nin müstakbel Başkanı Donald Trump'ın çıkarına hizmet edecek yanlış bilgiler yaydıkları öne sürülmüştü. FBI, "bir ulus devletin demokratik sürecine dışarıdan müdahale denemesi yapıldığı” açıklamsını yapmıştı.

BND Başkanı Kahl , ABD'de internet korsanlarının faaliyetlerini "Rusya'nın yaptığına dair emareler olduğunu" belirtti. Kahl, Rusya'dan yapılan saldırılara Rus devleti tarafından göz yumulduğunun anlaşıldığını kaydetti.

Bu nedenle gelecek yıl Almanya'da yapılacak genel seçimlerde de böyle bir tehdit olduğunu ifade eden Kahl, "Avrupa böylesi denemelerin odağında ve özellikle de Almanya” dedi.

Olası bir bilgisayar korsanı saldırısı, geniş kapsamlı internet kesintisinin ardından Alman Telekom şirketi tarafından da incelenmeye alındı. Telekom pazartesi günü interneti kesilen birçok müşterisine ulaşarak sorunu gidermeye çalışmıştı. Salı günü yapılan açıklamada ise Telekom'un kesintiyi büyük ölçüde gidereceği belirtildi. Şüphenin doğrulanması durumunda, Telekom ilk başarı sağlamış geniş kapsamlı siber saldırıya uğramış olacak.

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Reuters/GA/HS