-BM'yi protesto ettiler KABİL (A.A) - 23.08.2011 - Afganistan'ın başkenti Kabil'de yüzlerce kişi, yaklaşık bir yıl önce düzenlenen ve hala kabine listesinin oluşturulamadığı seçim sürecine müdahale ettiği gerekçesiyle BM'yi protesto etti. Bölgedeki AFP muhabiri, BM'nin Afganistan'a Yardım Misyonu'nun (UNAMA) merkezine doğru yürüyen 700 kadar kişinin, "Bu berbat süreci destekleyen UNAMA'ya ölüm", "Demokrasiye karşı olanlara ölüm" sloganları attığını belirtti. Afganistan'da Bağımsız Seçim Komisyonu, seçimlerde usulsüzlük yapıldığı suçlamalarıyla ilgili değerlendirmeden sonra önceki gün 9 milletvekilini ihraç etmeye karar vermişti. Komisyon'un başkanı Fazıl Ahmet Menavi, kararın, 62 milletvekilinin, seçimlerde sonuçları etkileyen usulsüzlük yaptıklarından dolayı ihraç edilmesi gerektiğinin belirtildiği mahkeme bulgularını inceledikten sonra verildiğini açıklamıştı. Afganistan'da Eylül 2010'da düzenlenen seçimlerden neredeyse bir yıl sonra 249 sandalyeli meclis, zorlukla görev yapıyor ve tam bir kabine listesi hala oluşturulmadı.