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Ekonomi

BM'ye Türk personel alınacak!

Birleşmiş Milletler, Türk gençlerine yönelik olarak Türkiye’de sınav düzenliyor.

28 Temmuz 2010 03:00

T24- Birleşmiş Milletler, personel istihdam politikası çerçevesinde, nitelikli Türk gençlerine yönelik olarak Türkiye'de de bir sınav düzenleyecek.


Habertürk'ün derlediği habere göre, Dışişleri Bakanlığından yapılan duyuruda, İdare, Nüfus, Ekonomi, İnsan Hakları, Hukuki İşler, Radyo Prodüksiyonu (Arapça, Çince ve Fransızca), Güvenlik, İstatistik ve Web Sayfası Tasarımı ve Gelişimi alanlarını kapsayacak sınavın 1 Aralık 2010 tarihinde BM ofislerinin bulunduğu şehirlerin yanı sıra Ankara'da da gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü belirtildi.


BM'de çalışmak isteyenlerden Türkiye vatandaşı ve 32 yaşından küçük olma (1 Ocak 1978 ve sonra doğmuş olmak), sınavın açıldığı alanlarla ilgili üniversite diplomasına sahip olma ve iyi derecede İngilizce ve/veya Fransızca bilme şartları aranacak.

Sınava girmek isteyenlerin başvurularını "http://careers.un.org (İngilizce ve Fransızca), www.un.org/Depts/OHRM/examin/exam.htm (İngilizce) veya www.un.org/french/Depts/OHRM/examin/fexam.htm (Fransızca)"internet sitelerinden birinden en geç 19 Eylül 2010 tarihine kadar yapması gerekiyor.

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