-BM'YE GÖRE ÜLKEDE BİNDEN FAZLA KİŞİ GÖZALTINDA CENEVRE (A.A) - 28.01.2011 - BM İnsan Hakları Yüksek Temsilcisi Navi Pillay, hükümete yönelik protestolara sahne olan Mısır'da binden fazla kişinin gözaltına alındığını söyledi. Mısır'ın, halkın korkmadan gösteri yapmasına izin vermesi ve muhaliflerin sesini kısmaya çalışmayı bırakması gerektiğini belirten Pillay, açıklamasında, "Hükümeti, cep telefonları ve sosyal iletişim ağlarını kullanmak dahil barışçı toplantı ve ifade özgürlüğünü garanti edecek somut önlemler almaya çağırıyorum" dedi. Halkın sesini bastırmanın, muhalefeti susturmanın ve eleştiriyi engellemenin problemleri ortadan kaldırmayacağını kaydeden Pillay, bölgedeki son olayların, ciddi sorunları öncelikle despot güvenlik önlemlerine başvurarak çözmeye çalışmanın onları daha kötü duruma getirdiğini gösterdiğini vurguladı.