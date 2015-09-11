BM'ye Filistin bayrağı asılması kabul edildi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'ne Filistin bayrağının asılmasına ilişkin tasarı, 119 ülkenin 'Evet' oyuyla kabul edildi.

New York'taki BM Genel Merkezi'ne Filistin bayrağının asılmasını içeren karar tasarısı İsrail 'in itirazına rağmen BM Genel Kurulu'nda oylandı.

BM'ye üye Arap ülkeleri grubu tarafından sunulan tasarı, 193 üyeli Genel Kurul'da, 119 ülkenin "evet" oyuyla kabul edildi. Oylamada, 8 ülke "hayır" oyu verirken, 45 ülke çekimser kaldı.

Bayrağı Mahmut Abbas'ın çekmesi bekleniyor





Tasarının kabul edilmesiyle, BM'de "üye olmayan gözlemci devlet" statüsüyle temsil edilen Vatikan ve Filistin'in bayrakları 193 üye ülke bayraklarının bulunduğu yere 20 gün içinde asılması gerekiyor. Vatikan daha önce yaptığı açıklamada, Vatikan bayrağının BM'ye asılması konusunda bir girişimde bulunmayacaklarını belirtmişti.

Filistin bayrağını BM Genel Merkezi'ne, 70. Dönem Genel Kurul toplantıları için ABD 'ye gelecek Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın çekmesi bekleniyor.



Filistin'in BM'ye üye olmayan gözlemci devlet statüsünü kazanması için 2012'de yapılan oylamada ise 193 üye ülkeden 138'i Filistin'i desteklemişti. Oylamada 9 ülke hayır oyu verirken, 41 ülke çekimser kalmıştı.