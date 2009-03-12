BMW’nin 2008 kârı tam yüzde 90 azaldı

BMW, küresel ekonomik krizin spor ve lüks araçlara talebi düşürmesi nedeniyle 2008 yılında kârının yüzde 90 azalarak 330 milyon Euro olduğunu açıkladı. Şirketin 2007 yılı kârı 3.1 milyar Euro olmuştu.



Şirketin önceki yıl 56 milyar Euro olan satışları ise geçen yıl yüzde 5 düşüşle 53 milyar Euro oldu.



BMW'nin 2007 yılında 1,3 milyon adet olan otomobil üretimi ise geçen yıl yüzde 8 azalarak 1,2 milyon adede geriledi.



Alman otomotiv devi Volkswagen de bu yılın ilk iki ayında satışlarının yüzde 15 azaldığını açıkladı.



Avrupa'nın satışlar bakımından en büyük şirketi olan Volkswagen, 2009'un ilk iki ayında şirketin bünyesindeki VW markalı araçların satışının yüzde 7,5, Audi'nin yüzde 20, Skoda'nın yüzde 24, Seat'ın yüzde 31 ve Bentley'in yüzde 60 gerilediğini bildirdi.



Grubun üst yöneticisi Martin Winterkorn, şirketin bu yıl da kar etmesini beklediklerini, ancak araç satışları, geliri ve karının azalacağını ifade etti. Winterkorn, "2009 yılı zor geçecek, şirketin tarihindeki en zor yıllardan biri olacak" dedi.



Volkswagen, bu ay başında, 2007 yılında 4,1 milyar Euro olan karının 2008'de yüzde 15,4 artarak 4,8 milyar Euro'ya çıktığını açıklamıştı.



Şirket, küresel otomotiv satışlarının düşmesi nedeniyle part-time çalışan 16,500 işçiyi işten çıkaracağını ve üretimi azaltmak için çalışma saatlerini kısacağını bildirmişti.



Öte yandan Alman Daimler şirketi, Mercedes-Benz kamyon fabrikalarındaki üretim hatlarında çalışan işçilerin çalışma saatlerini azaltıyor.



Şirket, "zayıf talebin sürmesi ve mevcut piyasa koşullarıyla ilgili olarak siparişlerin düşmesi" üzerine alınan kararın gelecek ay Paskalya'dan sonra uygulanacağını açıkladı.



Açıklamada, kısa süreli çalışmanın yaz tatilinin sonuna kadar sürmesinin beklendiği ve Almanya'da Woerth, Gaggenau, Kassel ve Mannheim'daki fabrikalarda çalışan 18 bin işçiyi etkileyeceği kaydedildi.



Bu arada, İsveçli Volvo şirketi, bu yıl maliyetleri yaklaşık 57 milyon dolar kısmak için çalışanlarıyla ücretlerin kesilmesi konusunda anlaştığını bildirdi.



Volvo, anlaşmanın 2009 yılında üretimin 45 gün durdurulmasını kapsadığını, bunun çalışanların ücretlerinin aylık yüzde 5 kesilmesiyle sonuçlanacağını belirtti. Bütün çalışanların ücretlerinin yeniden görüşülmesinin Ocak 2010'a kadar ertelendiği anlaşmayla, 40 üst düzey yöneticinin maaşları aralık ayına kadar yüzde 5 kesilecek.



Şirket, Belçika'nın Gent kenti ile İsveç'in Torslanda kentindeki fabrikalarında üretimi azaltacak.



Volvo üst yöneticisi Stephen Odell, "Benzer bir anlaşma daha önce yapılmadı. Gerçek bir durum içindeyiz ve olağanüstü önlemler almak zorundayız. Faaliyetlerimizi garanti etmek ve yeni işten çıkarmalardan kaçınmak için bu anlaşmanın iyi bir model olacağına inanıyoruz" dedi.



ABD'li Ford, 1999 yılında aldığı Volvo'yu geçen yıl sonunda satmayı düşündüğünü bildirmişti.



Volvo geçen yıl, dünya çapında 6 bin çalışanının işine son verdi.



