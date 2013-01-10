BMW kriz dinlemedi, satış rekoru kırdı

BMW 2012'deki toplam satışlarını 1,85 milyona ulaştırarak hem kendi markasında, hem de İngiltere'de sahip olduğu Mini ve Rolls-Royce'un yıllık satışlarında rekor kırdı.

BMW grubunun satışları bir önceki yıla kıyasla yüzde 11 arttı. Bu toplam içinde, BMW'nin kendi markası yüzde 12 artışla 1,54 milyona çıkarak çoğunluğu oluşturdu.

Mini marka otomobillerin satışları yüzde 6 oranında artarak 301.526'ya; Rolls Royce satışları da yüzde 1 artışla 3.538'e yükseldi.

BMW satış ve pazarlama müdürü Ian Robertson, "Yeni bir yıla olumlu bir atılımla girdik. Bazı piyasalarda görülen olumsuz havaya rağmen, 2013'te yine satış rekoru kırmayı umuyoruz." şeklinde konuştu.

Avrupa'daki artış % 1, Rusya'da % 33, Asya'da % 32 ve ABD'de % 14 olurken, Asya kıtasındaki satışlarda yüzde 40 artışla Çin başı çekiyor.

(BBCTürkçe)