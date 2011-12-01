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Ekonomi

BMW Grup ve Toyota'dan işbirliği İSTANBUL (A.A)

01 Aralık 2011 19:59

-BMW Grup ve Toyota'dan işbirliği İSTANBUL (A.A) - 01.12.2011 - BMW Grup ve Toyota, orta ve uzun vadeli işbirlikleri için anlaşmaya vardı.  Toyota'nın yazılı açıklamasına göre, Toyota ve BMW Grup (BMW), imzaladıkları işbirliği anlaşması ile yeni nesil çevreci teknolojiler konusunda orta ve uzun vadeli araştırmalar için güçlerini birleştirecek. İşbirliği kapsamında yeni nesil lityum-iyon pil teknolojileri alanında ortak araştırma yapacak olan iki grup, gelecekte oluşabilecek işbirliklerini tanımlamak ve fikir alışverişi yapmak konularında da anlaşmaya vardı. Bu işbirlikleriyle her iki markanın güçlü yönleri ile birbirlerine katkıda bulunması öngörülüyor.  Avrupa'da sürdürülebilir büyümeyi hedefleyen ve müşterileri beklentilerine uygun modeller üretmeyi hedefleyen iki marka arasındaki anlaşma kapsamında, 2014 yılında başlamak üzere BMW'nin Toyota'ya yakıt verimliliği yüksek dizel motor tedarik etmesine ilişkin bir sözleşme de imzalandı.  BMW tarafından tedarik edilecek olan motorlar, Avrupa pazarında satışı ve üretilmesi planlanan bazı Toyota modellerinde kullanılacak. Bu anlaşma ile Toyota, Avrupa'daki ürün gamını ve satışlarını yakıt tasarrufu ve düşük CO2 emisyonu sunan dizel motorlu araçlarla genişletmeyi hedefliyor.

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