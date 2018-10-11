BMW, blockchain turnuvasına ev sahipliği yapacak

Otonom sürüşle ilgili çalışmalar tam gaz devam ederken kendi kendine ilerleyen otomobillerin dünyasında blockchainin rolü de tartışılıyor Almanların dünya devi BMW, blockchain turnuvasına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Blockcahin Türkiye Platformu'nda yer alan habere göre, otonom sürüşle ilgili çalışmalar tam gaz devam ederken kendi kendine ilerleyen otomobillerin dünyasında blockchainin rolü de tartışılıyor. Otonom sürüş ya da diğer bir tanımla sürücü müdahalesine gerek kalmadan kendine kendine ilerleyebilen, viraj alıp sollama yapabilen hatta park edebilen otomobillerin dünyasıyla ilgili çalışmalar büyük bir süratle devam ediyor. Son birkaç yıldır otomotiv ve teknoloji sektörlerinin gündeminde olan bu konu üzerinde blockchainin rolü de tartışılıyor.

Ödüller token olarak verilecek

Güvenli ve trafik sıkışıklığının olmadığı bir gelecek için ortak hareket etme kararı alan MOBI (Mobility Open Blockchain Initiative) ve TIoTA (TrustedIoTAlliance), üç yıl boyunca devam edecek MOBI Grand Challenge serisinin lansmanını gerçekleştirdi. 12 Ekim’de başlayacak olan organizasyonun temel amacı, blockchainin otomotiv sektöründeki potansiyel kullanımlarını ortaya koymayı amaçlıyor. Dört ay boyunca devam edecek yarışmanın bu ilk döneminde ortaya çıkan projeler 15 Şubat 2019 tarihinde Almanya’nın Münih kentinde, BMW’nin sponsorluğunu üstlendiği bir etkinlikle tanıtılacak. Bu organizasyon, MOBI ve TIoTA arasındaki ilk çalışma değil. İki kurum daha önce yollara yönelik altyapı çalışmaları, otonom araçlar ve sektöre yönelik tedarik zinciri konularında iş birliği yapmaya başlamıştı. Yarışmanın ilk etabının kazananlarına toplamda 350 bin dolar değerinde ödül verilecek. Ancak ödüller nakit olarak değil, yine sektördeki blockchain faaliyetlerinde kullanılan Beyond Protocol ve Ocean Protocol’da kullanılmak üzere token olarak verilecek.