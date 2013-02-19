BMW, 750 bin aracını geri çağırdı

Alman otomobil üreticisi BMW, üretim hatası nedeniyle dünya çapında yüz binlerce aracını geri çağırdı. BMW sözcüsü tarafından yapılan açıklamaya göre, geri çağırma operasyonu ABD, Kanada, Japonya ve Güney Afrika'yı kapsıyor.

Sözcü, 2007 yılının Mart ayı ile 2011 Temmuz'u arasında üretilen bir dizi modelde, elektrik sisteminden kaynaklanabilecek arızanın geri çağırmaya neden olduğunu belirtti.

BMW geçen hafta da yarısı ABD'de olmak üzere fren sistemindeki potansiyel arıza nedeniyle 60 bin civarında aracını geri çağırma kararı almıştı.

Bu geri çağırma operasyonu da 2006 yılının Ekim ayı ile 2010 yılının Mart ayları arasında üretilen sekiz silindirli X5 model araçları kapsıyordu.

(Deutsche Welle Türkçe)