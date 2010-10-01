-BMW 350 BİN OTOMOBİLİ ÇAĞIRACAK BERLİN (A.A) - 01.10.2010 - Lüks otomobil üreticisi BMW, fren sorunu yüzünden dünya çapında 350 bin 800 aracını geri çağıracak. Alman otomobil üreticisi BMW, geri çağrılacak otomobillerin 345 bininin BMW 5, 6 ve 7 serisi ve 5 bin 800'ünün ise Rolls-Royce modeli olacağını açıkladı. Geri çağırmanın güvenlikle ilgisi bulunmadığı, ancak otomobilin uzun süre kullanımından sonra frenlerin sertleşmesine yol açan bir hata nedeniyle olduğu belirtilen açıklamada, ''Olağanüstü vakalarda, güç destekli frende kayıp olabilir, ancak mekanik fren halen kullanışlı'' denildi. Çağrılan otomobillerin 905'i Rolls Royce olmak üzere 11 bin 427'si İngiltere'de, 198 bini ise ABD'de bulunuyor. ABD Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi, önceki gün BMW tarafından üretilen Mini Cooper'ın hidrolik direksiyon sistemindeki potansiyel sorunlarla ilgili inceleme başlatmıştı.