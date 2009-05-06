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Ekonomi

BMW 152 milyon Euro zarar etti

06 Mayıs 2009 15:07

Alman otomobil üreticisi BMW, 1. çeyrekte 152 milyon Euro zarar etti.

Geçen yıl Ocak-Mart döneminde 487 milyon Euro kar eden Münih merkezli şirket, bu yılın aynı döneminde 152 milyon (202 milyon dolar) zarar açıkladı.

İlk çeyrekte satışlar yüzde 13 düşerek 11,5 milyar avro oldu.

Şirketten yapılan açıklamada, küresel ekonominin yakın gelecekte nasıl olacağını tahmin etmenin neredeyse imkansızlığını göz önünde bulundurarak, tüm yıl için güvenilir sonuçlar vermenin hala gerçekleştirilebilir olmadığını bildirdi.

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