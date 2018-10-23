BMW, 1 milyondan fazla aracını geri çağırıyor

Alman otomobil şirketi BMW, 2010 ile 2017 yılları arasında üretilen 1 milyondan fazla otomobili "egzoz sisteminde yangın çıkarabilecek bir riskten" dolayı geri çağırıyor.

Alman lüks otomobil üreticisi tarafından yapılan açıklamada, bazı dizel araçların "egzoz sisteminde yangın çıkarabilecek bir riskten" dolayı gönüllü olarak geri çağrıldığı belirtildi.

Daha önce 30 araç egzoz sistemindeki sorun nedeniyle yanmıştı

BMW bu yılın ağustos ayında Güney Kore'de egzoz gazının devir daimini sağlayan modüldeki teknik bir hatanın 30 araçta yangına yol açmasından dolayı özür dilemiş, Avrupa ve bazı Asya ülkelerinde 480 bin aracını geri çağırmıştı. Son geri çağırma ile birlikte

Audi’ye 800 milyon euro'luk dizel cezası dünya çapında toplam geri çağrılan otomobil sayısı 1,6 milyon otomobile çıkacak.

Arızalı parça, BMW tarafından ücretsiz değiştirilecek

Şirket, araçların egzoz gazının devir daimini sağlayan modülünü kontrol edecek ve herhangi bir arıza varsa parçaları ücretsiz olarak değiştirecek.

Söz konusu araçların 2010 ile 2017 yılları arasında üretilen 4 ve 6 silindirli farklı modeller olduğu belirtildi. Almanya'da 328 bin aracın gönüllü geri çağırmadan etkilendi.