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Ekonomi

BMW 1 milyon 300 bin aracı geri çağırdı

Alman lüks otomobil üreticisi BMW, dünya çapında 1 milyon 300 bin aracını geri çağırıyor.

27 Mart 2012 08:35

Alman lüks otomobil üreticisi BMW, dünya çapında 1 milyon 300 bin aracını geri çağırıyor.

Şirketten yapılan açıklamada, 2003-2010 yılları arasında üretilen 5 ve 6 Serileri’nde akü kablolarının bir bölümünün yanlış monte edildiğinin anlaşıldığı, bunun bazı durumlarda kıvılcım çıkmasına, çok uç noktalarda da yangına neden olabileceği bildirildi.

Bu nedenle 2003-2010 yılları arasında üretilmiş 5 ve 6 Serisi araçların, servislerde gözden geçirilip, onarımlarının yapılacağı belirtilen açıklamada, bunun tüketicilere birer mektupla bildirileceği ifade edildi. Geri çağırmadan etkilenen 1 milyon 300 bin aracın 290 bininin Almanya’da olduğu belirtiliyor.

 

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