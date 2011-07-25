T24 LogoT24 Logo
Gündem

BM SINAVLA PERSONEL ALACAK  ANKARA (A.A)

25 Temmuz 2011 20:26

-BM SINAVLA PERSONEL ALACAK  ANKARA (A.A) - 25.07.2011 - Birleşmiş Milletler'in (BM), personel istihdam politikası çerçevesinde nitelikli Türk gençlerine yönelik Türkiye'de de bir sınav açacağı bildirildi. Dışişleri Bakanlığından yapılan duyuruda, BM'nin Genç Profesyonel Program Sınavı'nın (Young Professional Programme Competitive Examinations) idare, insani ilişkiler, halkla ilişkiler ve istatistik alanlarını kapsayacağı belirtildi. Sınavın 7 Aralık 2011 tarihinde BM ofislerinin bulunduğu şehirlerin yanı sıra Ankara'da da düzenlenmesinin öngörüldüğü ifade edilen duyuruda, adayların bu sınava başvurabilmeleri için, meslek kategorilerine uygun lisans diplomasına sahip olmaları, 32 yaşından küçük olmaları (1 Ocak 1979 ve sonrası doğmuş olmak), İngilizce ve/veya Fransızca dillerini çok iyi derecede bilmeleri ve katılacak ülkeler listesinde yer alan ülke vatandaşı olmalarının gerektiği kaydedildi. Sınava her bir meslek grubunda her ülke için en fazla 40 aday kabul edileceği belirtilen duyuruda, herhangi bir meslek kategorisinde 40 kişiden fazla başvuru olması halinde en iyi 40 adayın, iş tecrübesi, uluslararası alana yatkınlığı, eğitimi, dil bilgisi ve yayınları dikkate alınarak seçileceği bildirildi. Tüm adaylara yazılı sınava katılımları ile ilgili bildirimde bulunulacağı ifade edilen duyuruda, başvuru sahiplerinin başvuru numaralarını "http://careers.un.org" adresinde yer alacak listeden kontrol edebileceği kaydedildi. Duyuruda, yazılı sınavın uluslararası ilişkilerle ilgili genel sorular ve ihtisas sualleri şeklinde iki bölümden oluşacağı ve 4,5 saat süreceği ifade edilerek, BM Yazmanlığı'nın, yazılı sınavda başarılı olan adayları sözlü sınava davet edeceği bildirildi. Başvuruların internet sitesi aracılığıyla 11 Eylül 2011 tarihine kadar yapılması gerektiği belirtilen duyuruda, konu hakkında ilave bilgilere "https://careers.un.org/lbw/home.aspx?viewtype=NCE" internet sayfasından ulaşılmasının mümkün olduğu kaydedildi. Duyuruda, "Sınav tamamıyla BM tarafından yapılmakta olup, Bakanlığımızın sınavın hazırlanması ve sonuçlandırılmasında herhangi bir rolü bulunmamaktadır" denildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24