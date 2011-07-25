-BM SINAVLA PERSONEL ALACAK ANKARA (A.A) - 25.07.2011 - Birleşmiş Milletler'in (BM), personel istihdam politikası çerçevesinde nitelikli Türk gençlerine yönelik Türkiye'de de bir sınav açacağı bildirildi. Dışişleri Bakanlığından yapılan duyuruda, BM'nin Genç Profesyonel Program Sınavı'nın (Young Professional Programme Competitive Examinations) idare, insani ilişkiler, halkla ilişkiler ve istatistik alanlarını kapsayacağı belirtildi. Sınavın 7 Aralık 2011 tarihinde BM ofislerinin bulunduğu şehirlerin yanı sıra Ankara'da da düzenlenmesinin öngörüldüğü ifade edilen duyuruda, adayların bu sınava başvurabilmeleri için, meslek kategorilerine uygun lisans diplomasına sahip olmaları, 32 yaşından küçük olmaları (1 Ocak 1979 ve sonrası doğmuş olmak), İngilizce ve/veya Fransızca dillerini çok iyi derecede bilmeleri ve katılacak ülkeler listesinde yer alan ülke vatandaşı olmalarının gerektiği kaydedildi. Sınava her bir meslek grubunda her ülke için en fazla 40 aday kabul edileceği belirtilen duyuruda, herhangi bir meslek kategorisinde 40 kişiden fazla başvuru olması halinde en iyi 40 adayın, iş tecrübesi, uluslararası alana yatkınlığı, eğitimi, dil bilgisi ve yayınları dikkate alınarak seçileceği bildirildi. Tüm adaylara yazılı sınava katılımları ile ilgili bildirimde bulunulacağı ifade edilen duyuruda, başvuru sahiplerinin başvuru numaralarını "http://careers.un.org" adresinde yer alacak listeden kontrol edebileceği kaydedildi. Duyuruda, yazılı sınavın uluslararası ilişkilerle ilgili genel sorular ve ihtisas sualleri şeklinde iki bölümden oluşacağı ve 4,5 saat süreceği ifade edilerek, BM Yazmanlığı'nın, yazılı sınavda başarılı olan adayları sözlü sınava davet edeceği bildirildi. Başvuruların internet sitesi aracılığıyla 11 Eylül 2011 tarihine kadar yapılması gerektiği belirtilen duyuruda, konu hakkında ilave bilgilere "https://careers.un.org/lbw/home.aspx?viewtype=NCE" internet sayfasından ulaşılmasının mümkün olduğu kaydedildi. Duyuruda, "Sınav tamamıyla BM tarafından yapılmakta olup, Bakanlığımızın sınavın hazırlanması ve sonuçlandırılmasında herhangi bir rolü bulunmamaktadır" denildi.