-BM: ''ŞİDDET OLAYLARI HEMEN SONA ERSİN'' NEW YORK (BM) - 23.02.2011 - Libya'daki olayları görüşmek üzere ABD'nin New York kentinde toplanan BM Güvenlik Konseyi, Libya'da meydana gelen şiddet olaylarının ''hemen sona ermesini'' istedi. Konseye üye 15 ülkenin temsilcisinin yayımladığı açıklamayı okuyan Brezilya Büyükelçisi ve Dönem Başkanı Maria Luiza Ribeiro Viotti, konseyin Libya'da meydana gelen şiddet olaylarını, barışçıl bir biçimde gösteri yapan sivillere karşı güç kullanımını ve yüzlerce sivilin öldürülmesini kınadığını belirtti. Ribeiro Viotti'nin okuduğu açıklamada, ''Konseye üye 15 ülke, Libya'daki şiddet olaylarının 'hemen sona ermesini', Libya hükümetinin, halkı korumaya yönelik sorumluluklarını üstlenmesini ve halkın meşru taleplerine cevap verecek önlemleri almasını istiyor'' ifadeleri yer aldı. Viotti ayrıca, konseyin, Libya makamlarının itidalli davranmasını, uluslararası insan haklarına, toplantı ve ifade özgürlüğüne saygı duymasını beklediğini belirtti. Konseyin, Libya halkına uluslararası insani yardım gönderilmesini de istediğini bildiren Viotti, konsey üyelerinin ayrıca, Libya'daki yabancıların durumundan endişe duyduğunu da ifade etti. Libya makamlarının resmi açıklamasına göre, ülkedeki rejime karşı ayaklanmayla birlikte ortaya çıkan şiddet olaylarında 242 sivil, 58 asker hayatını kaybetti.