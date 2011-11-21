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Dünya

BM: Seyfülislam'a iyi davranılsın CENEVRE (A.A)

21 Kasım 2011 19:59

-BM: Seyfülislam'a iyi davranılsın CENEVRE (A.A) - 21.11.2011 - Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Navi Pillay, Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi ve Libya'nın eski gizli servis başkanı Abdullah Senussi'ye Libya geçici hükümeti tarafından iyi davranılmasını istedi. Pillay yaptığı açıklamada, Kaddafi'nin oğlu ve eski askeri istihbarat şefinin yakalanmasının Libya'da adaletin geleceği için büyük bir işaret olduğunu belirterek, "Libya makamları, halka yaptıkları açıklamaların ardından Seyfülislam Kaddafi ve Abdullah Senussi'nin insani tutukluluk koşullarını sağlamak zorundadırlar" dedi. BM insan hakları sorumlusu Pillay, ayrıca Libya makamlarına Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ile tam bir işbirliği yapmaları çağrısında bulundu. Uluslararası toplumun baskılarını hiçe sayan Libya geçici yönetimi, Kaddafi'nin mirasçısı olarak gördüğü Seyfülislam Kaddafi'yi Lahey'deki UCM yerine Libya'da yargılamak konusunda ısrar ediyor. UCM, daha önce Seyfülislam Kaddafi ve Abdullah Senussi'nin yakalanması için uluslararası tutuklama müzekkeresi yayınlamıştı. Öte yandan, Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) de Seyfülislam Kaddafi'yi hapiste ziyaret etme talebini Libya'daki geçici yönetim yetkililerine ilettiğini bildirdi. ICRC Genel Direktörü Yves Daccord, Cenevre'de yaptığı basın toplantısında, ''Seyfülislam Kaddafi'nin korunması gereken bir birey olduğunu'' belirterek, ziyaret talebine en kısa zamanda yanıt almayı beklediklerini kaydetti.

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