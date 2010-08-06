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Dünya

BM: SELDEN 4,5 MİLYON KİŞİ ETKİLENDİ CENEVRE (A.A)

06 Ağustos 2010 15:58

-BM: SELDEN 4,5 MİLYON KİŞİ ETKİLENDİ CENEVRE (A.A) - 06.08.2010 - Birleşmiş Milletler (BM), Pakistan'ı vuran sel felaketinden 4,5 milyon kişinin etkilendiğini bildirdi. BM'nin Cenevre'deki sözcüsü Elena Ponomerava basın toplantısında yaptığı açıklamada, BM insani işler eşgüdüm bürosunun tahminine göre, Pakistan'ı bir aydır vuran sellerden 4,5 milyon kişinin etkilendiğini söyledi. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği sözcüsü Melissa Fleming de, ülkede sel felaketinden etkilenenlerin önemli miktarda yardıma gereksinimleri bulunduğunu belirterek, ''Pakistan'da muson yağmurları sürüyor ve duracak gibi görünmüyor'' diyerek durumun daha da vahimleşmesinden duyduğu endişeyi dile getirdi.

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