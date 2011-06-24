-BM'NİN TANIMASINI İSTADİLER BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 24.06.2011 - Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Riyad Mansur, Filistin ve İsrail arasında barış görüşmeleri başlasa bile BM Genel Kurulu'nda bağımsız devlet olarak tanınma amaçlarından vazgeçmeyeceklerini söyledi. Mansur BM'de gazetecilere yaptığı açıklamada, Filistin'in 3 yolda çaba harcadığını, bunlardan birinin İsrail ile müzakerelere yeniden başlamak, ikincisinin bağımsız devlet olma yolunda gerekli kurumların oluşumunu tamamlamak ve üçüncüsünün de Filistin devletinin daha çok tanınmasını sağlamak olduğunu belirtti. Mansur, ''İsrail ile müzakere yolunu açmayı başarırsak bu bizi 20 Eylül'de başlayacak BM Genel Kurul üst düzey toplantıları sırasında devlet olarak tanınma çabamızdan alıkoymayacak. Müzakere yolunda başarılı olsak da olmasak da diğer iki yoldaki çalışmalarımız devam edecek'' diye konuştu. Gazetecilerin Filistin tarafının BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'a BM'ye üye olarak ne zaman başvuracağına ilişkin bir soru üzerine ise, Mansur ''Hazır olduğumuz zaman'' demekle yetindi. Mansur, Eylül ayında 192 üyeli BM Genel Kurulu'nun üçte ikisinden (128 ülke) fazlasının kendilerine destek vermesini beklediklerini de ifade ederek ''O zaman geldiğinde Güvenlik Konseyi'nde bizi bu doğal ve meşru hakkımızdan mahrum bırakacak bir durum olup olmadığına bakacağız. Bizi Genel Kurulun üçte ikisinden fazlası destekliyorsa bizi durdurma yolundaki sav ne olabilir ki?'' dedi. Filistinliler'in bu yıl tarihi bir anla karşı karşıya olduklarını da ifade eden Mansur, ''Çünkü artık uluslararası toplum bu ihtilafın sürmesinden bıktı, herkes bunun sonunun gelmesini istiyor ve bu da 1967 sınırları temelinde ve başkenti doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin tanınmasıyla sona ermeli'' dedi. BM'ye bir ülkenin bağımsız ülke olarak üye olabilmesi için önce BM Genel Sekreterine başvuruda bulunması, ardından Genel Sekreterin bu konudaki resmi başvuruyu BM Güvenlik Konseyi'ne iletmesi gerekiyor. 15 üyeli Güvenlik Konseyi'nin başvuruyu kabul eden bir tavsiye kararı alması halinde Genel Kurul'un da bu karar doğrultusunda konuyla ilgili oylama yapması ve üçte iki çoğunluğu sağlaması durumunda sözkonusu ülkeyi devlet olarak tanıması mümkün oluyor. Ancak BM kulislerinde Konsey'in daimi üyesi olan ABD'nin Filistin'in başvurusunu veto edebileceği konuşuluyor.