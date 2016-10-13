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BBC Türkçe

BM'nin yeni genel sekreteri Antonio Guterres

Eski Portekiz Başbakanı ve BM Mülteciler Yüksek Komiseri Antonio Guterres, resmen Genel Sekreter olarak atandı. Guterres, 1 Ocak'ta göreve başlayacak.

13 Ekim 2016 21:27

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Genel Sekreterlik görevine eski Portekiz Başbakanı António Guterres'i atadı.

António Guterres, 1 Ocak 2017'de yeni görevine başlayacak.

5 yıl görev yapacak Guterres bir dönem daha görev yapabilecek.

Guterres, BM Genel Kurulu'nda yaptığı kabul konuşmada, "Dünyadaki en savunmasız insanların çektikleri acıya ilk elden tanıklık ettim" dedi.

"Savaş bölgelerini ve mülteci kamplarını ziyaret ettim, ki gördüklerim 'İnsanlık onuruna ne oldu?' sorusunu sorduruyordu" diyen Guterres, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz sosyal ve ekonomik olarak ayrıcalıksız olan insanların dramına nasıl bağışıklık kazandık. Tüm bunlar bana ve bize, insanlık onurunu geri kazandırmayı en öncelikli görev olarak belirleme zorunluluğu veriyor."

Görevi devredecek BM Genel Sekreteri Ban-Ki Moon ise atama ile ilgili yaptığı açıklamada, "Seçilmiş başkan Guterres, Genel Kurul'da hepimizin iyi bildiği bir isimdi. Ama onun isminin en iyi bilindiği yerler, ona en çok ihtiyaç hissedilen yerler; insani krizlerin ve savaşların bulunduğu bölgeler" dedi.

67 yaşındaki António Guterres, 2005-2015 yılları arasında BM Mülteciler Yüksek Komiserliği görevini yürütmüştü.

Guterres, 1995 yılından 2002 yılına kadar da ülkesinin başbakanıydı.

"Dünyanın bir numaralı diplomasi koltuğu" için yedisi kadın toplam 13 aday vardı.

António Guterres ise BM için tarihi bir sürecin ardından Genel Sekreterliğe atandı.

BM Genel Sekreterleri daha önce kapalı kapılar ardında, birkaç güçlü devletin bir isim üzerine uzlaşmasıyla seçiliyordu.

Guterres ise 3 adayın çekilmesinin ardından, 12 Nisan'da başlayan ve toplam 10 ismin yarıştığı seçim süreci sonunda atandı.

Adaylar bu süre içinde kampanya faaliyeti yürüttü, BM Genel Kurulu'nda örgütün geleceğine ilişkin vizyonları hakkında sunum yaptı.

Sunumların ardından BM Güvenlik Konseyi geçen hafta Genel Kurul'a Genel Sekreterlik görevi için Guterres'i tavsiye etmişti.

BM'nin tarihinde kadın genel sekreter bulunmuyor.

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