BM'nin yeni genel sekreteri Antonio Guterres

Eski Portekiz Başbakanı Antonio Guterres Birleşmiş Milletler'in yeni genel sekreteri olacak.

BM Güvenlik Konseyi'nde 10 aday arasında yapılan altıncı oylamada, konseyin beş daimi üyesi de Guterres'e karşı çıkmadı. Böylece yarınki resmi oylama bir formaliteye dönüştü.

Diplomatlar, daimi üyelerin farklı renklerde oy pusulaları kullandığı oylamada Guterres'in 13 kabul ve iki "fikrim yok" oyu aldığını söyledi.

Son kararı BM Genel Kurulu verecek ve yeni genel sekreterin görev süresi yeni yılın başında başlayacak.

Guterres daha önce BM Mülteciler Yüksek Komiserliği yapmıştı.

Rusya'nın BM Büyükelçisi Vitali Çurkin, Güvenlik Konseyi'nin Guterres'i yarın resmen onaylayacağını ve son oylama için 193 üyeli genel kurula tavsiye edeceğini belirtti.

Çurkin, "Guterres'e gelecek beş yılda BM Genel Sekreterliği görevinde başarılar dilerim" dedi.

1995'ten 2002'ye dek iki dönem Portekiz başbakanlığı yapan Guterres, daha önceki beş oylamadan da önde çıkmıştı.