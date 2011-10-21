-BM'nin yeni geçici üyeleri: Pakistan, Fas, Guatemala NEW YORK (A.A) - 21.10.2011 - BM Güvenlik Konseyi'nin yeni geçici üyeleri belli oldu. Yeni seçilen geçici üyelerden Guatemala ilk turda 191, Pakistan 129 ve Fas 151 oy alırken, 15 üyeli Konsey'in kalan 2 geçici üyesinin belirlenmesi için ikinci tur oylama yapılacağı bildirildi. Pakistan, Fas ve Guatemala, Konsey'in 2012-2013 yılları arasında geçici üyeleri olacaklar. Diğer 2 geçici üyenin seçilmesi için yapılacak ikinci tur oylamada, Afrika'dan Togo ve Moritanya ile Doğu Avrupa'dan Azerbaycan, Slovenya ve Macaristan yarışacak.