BM'nin yeni başkanı 'Joseph Deiss'

T24- İsviçre'nin eski Dışişleri Bakanı Joseph Deiss, 192 üyeli BM Genel Kurulunun yeni başkanı seçildi.



Genel Kurulun her yıl değişen başkanları, coğrafi bölgelere göre seçiliyor. Eylül 2010-Eylül 2011 arasında Genel Kurulun 65. dönem başkanı olarak görev yapacak olan Deiss, "Batı Avrupa ve Diğerleri" grubundan tek aday olarak bugün Genel Kurulda oylama yapılmaksızın alkışlarla seçildi.



Genel Kurulun 64. dönem başkanı Libyalı Dr. Ali Treki başkanlığında düzenlenen toplantıda Deiss konuşma yaptı.



"İsviçre'ye verilen bu onur bana büyük mutluluk verdi" diyerek konuşmasına başlayan Deiss, dünyada yoksulluk ve savaş gibi büyük sorunlara son dönemde iklim değişikliği, ekonomik ve mali krizler, terörizm gibi yeni küresel sorunların eklendiğini, tüm bu sorunlara toplu ve acil yanıt verilmesi gerektiğini belirtti.



İsviçre'nin BM'ye 2002 yılında katılan bir devlet olmasına rağmen BM'nin New York'tan sonra ikinci büyük ofisinin Cenevre'de bulunduğuna dikkat çeken Deiss, Cenevre'nin insan hakları, insani yardımlar ve silahsızlanma konularının mekezinde olduğunu, İsviçre'nin dünyanın en eski demokrasilerinden biri olduğunu ifade etti.



BM Genel Kurulunun kendi başkanlığındaki 65. döneminin, dünyada BM Binyıl Kalkınma Hedeflerine varılmasında gelinen noktanın değerlendirilmesiyle başlayacağını bildiren Deiss, yeni ekonomik ve mali krizlerin önlenebilmesi, sürdürülebilir ekonomik büyümenin sağlanabilmesi, ihtilaflardan çıkan devletlerin güçlendirilebilmesi, iklim değişikliğiyle mücadele, gıda güvenliğinin sağlanabilmesi gibi konularının gündeminin başında yer alacağını söyledi.