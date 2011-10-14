-BM'nin üst düzey kadın yetkilisi Sadık'tan "kadına şiddet" değerlendirmesi ANKARA (A.A) - 14.10.2011 - BM Genel Sekreteri'nin Özel Danışmanı Nafis Sadık, kadına yönelik şiddet konusunun çok önemli bir sorun olduğunu ve sorunun çözümü için siyasetçiler, hukukçular, sivil toplum örgütleri, medya ve özellikle kadınların kendilerine çok önemli görevler düştüğünü söyledi. Resmi bir ziyaret için Türkiye'de bulunan Nafis Sadık, ensest, tecavüz ve çocuk tacizi gibi vakaların toplum tarafından çok güçlü bir şekilde dışlanması gerektiğini ifade etti. Sadık, Türkiye'nin bölgesinde kadına yönelik şiddet ve benzer konularda lider rol üstlenmesi gerektiğini kaydederek, şunları söyledi: "Medyaya bu konuda çok önemli bir görev düşüyor. Medyanın bu konuları ele alış şekli ilk adım olmalı ve yetkilileri göreve çağırmalı. Ayrıca tüm siyasi ve dini liderler gibi kişilere kadınları korumak için neler yapacaklarını sormalıyız. Bu mesajı herkese iletmeliyiz. Bu sorun çok kolay çözümlenemez. Eğer yasa eksikse, yasalar yapılmalı. Aynı zamanda yasalar tam olarak uygulanmalı. Vakalar belki bildiriliyor olabilir ama dava açılmadığı zamanlar da oluyor. Bu durum şiddet gören kadının cesaretini kırıyor ve kadınlar olayı bildirmek bile istemeyebiliyor. "Ayrıca, şiddete uğrayan kadınlar bazen 'yanlış bir şey yapmış' gibi hissettiriliyor. Bazen aile onurunu kırmışlar gibi hissediyorlar. Bu anlayış değişmeli. Tüm bu şiddet meselesi o kadar gizleniyor ki bazen şiddet kurbanlarının kendileri bile haklarını korumak için çabalamıyor. Bu korkunç bir şey. Kadına yönelik şiddeti engelleme konusunda uğraş verenler, çok daha sert biçimde bu konuda seslerini yükseltmeli. Sivil toplum örgütleri çok daha etkin çalışmalı. Bazı kadın örgütleri var fakat bu örgütlerin bazıları bile şiddet konusundan bahsediyor ama daha etkin biçimde konuyu takip etmiyor." Sadık, İslam dininin kadınlara erkeklerle eşik haklar verdiğini ve kadınların amaçlarına ulaşana kadar uğraşmaları gerektiğini ifade etti. Aynı zamanda BM genel Sekreteri'nin HIV/AIDS konusundaki Özel Temsilcisi olan Nafis Sadık, AIDS'in Türkiye'de çok yaygın olmadığını hatırlattı. Türkiye'de vaka sayısının 5 bin gibi düşük seviyelerde olduğunu söyleyen Sadık, buna rağmen her geçen yıl AIDS hastası sayısında artış olduğunu belirterek, sayı çok düşük seviyelerdeyken bu hastalıkla mücadele etmenin daha kolay olacağını ve yayılmasının önlenebileceğini ifade etti.