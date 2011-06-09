-BM'NİN SURİYE'Yİ KINAMASI İSTENDİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 09.06.2011 - BM Güvenlik Konseyi üyelerinden İngiltere, Fransa, Almanya ve Portekiz, Konsey'e Suriye'yi kınayan bir karar tasarısı sundu. Tasarının Konsey'e sunulmasının ardından gazetecilere açıklama yapan İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mark Lyall Grant, tasarıda Suriye'deki şiddetin derhal sona ermesi istenerek ülkedeki sistematik insan hakları ihlallerinin kınandığını belirtti. Tasarının, Suriye halkının meşru reform taleplerine yanıt verecek adımların atılması çağrısında bulunduğunu söyleyen Grant, BM'ye üye ülkelerden de Suriye'ye silah gönderilmesini önlemelerinin istendiğini vurguladı. Dünyanın Suriye'deki olaylara sessiz kalmaması gerektiğine inandıklarını ifade eden Grant, önümüzdeki günlerde tasarının oylanmasını beklediklerini bildirdi. Grant, Konsey'in tüm üyelerinin tasarıyı desteklemesini umduklarını da sözlerine ekledi. Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Gerard Araud da açıklamasında Suriye'de kötüleşen durumun Konsey'in konuyla ilgili tutum almasını gerektirdiğini belirterek ''Konsey'in harekete geçmesi lazım, ülkenin (Suriye) iç savaşın içine düşebileceğinden endişeliyiz'' dedi. ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Susan Rice da ABD yönetimi olarak karar tasarısına güçlü destek verdiklerini söyledi. Rice, İngiltere Başbakanı David Cameron'un ''tasarıyı veto etmek isteyen olursa, bunu bu kişilerin vicdanına bıraktığı'' yönündeki ifadelerinin hatırlatılması üzerine ise, ''Tasarı oylamaya sunulduğunda biz tarihin haklı tarafında olacağız, diğer Konsey üyeleri tasarıya karşı başka tutum alırlarsa bu onların taşımaları gereken bir sorumluluk olacak'' diye konuştu. Karar tasarısına sıcak bakmayan Çin ve Rusya'nın olası bir oylamada nasıl bir tutum alacakları merak ediliyor. Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Vitali Çurkin tasarıyı veto edip etmeyeceklerine ilişkin sorulara yanıt vermedi. BM kulislerinde tasarının bir iki gün içinde oylamaya sunulmasının beklendiği konuşuluyor. Tasarının kabul edilebilmesi için 15 üyeli Konsey'de 5 daimi üye tarafından veto edilmemesi ve en az 9 üyenin ''evet'' oyunu alması gerekiyor.