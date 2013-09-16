BM'nin Suriye raporu bugün açıklanıyor

Suriye'nin başkenti Şam'da 21 Ağustos'ta gerçekleşen saldırıyı araştıran Birleşmiş Milletler silah denetçilerinin raporu bugün açıklanıyor.

Raporun kimyasal silahların kullanıldığını doğrulaması beklenirken araştırma, saldırıdan belli bir tarafa suç atfetmeyecek.

Araştırma için verilen yetkiye suçlu tarafın saptanması dahil değildi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-mun araştırmanın sonuçlarını Güvenlik Konseyi'ne iletecek.

Bu arada, Fransa, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nin dışişleri bakanları da bugün Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya gelip Suriye'nin kimyasal silahları üzerine Güvenlik Konseyi'ne sunulacak önergenin taslak metni üzerinde çalışmaya başladı.

Dışişleri bakanları tarihler de içeren 'sert ve bağlayıcı bir önerge' yazılması konusunda anlaşmaya vardı.

Bakanlar bu haftanın sonuna kadar önergenin oya sunulmasını ümit ediyor.

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, kimyasal silahlarını teslim etmesi koşulunun gerçekleştirilmesini zorlayabilmek için Suriye'ye askeri müdahale tehdidinden vazgeçilmemesi gerektiğini söylüyor.

Kimyasal silahların teslimi anlaşması konusunda Rusya ve ABD hafta sonunda görüş birliğine varmışlardı.

Merakla beklenen rapor

Açıklanması uzun zamandır beklenen rapor, denetim ekibinin başında bulunan İsveçli profesör Ake Sellstrom tarafından New York'a teslim edildi.

Sellstrom'a verilen görev, bir cezai soruşturma değil, teknik araştırma yapması yönündeydi. Bu yüzden de raporunda 21 Ağustos'ta gerçekleşen saldırıyla ilgili olarak belli bir taraf suçlanmayacak.

Ama BM yetkilileri, raporun "kanıtlara dayanan bir anlatısı" olacağını söylüyor. Bu yüzden raporda suç imasına yer verilebilir.

Ban Ki-mun, açıklamasında raporun kimyasal silahların kullanıldığına dair kapsamlı bilgiler içerdiğini, ama silahları kimin kullandığına yer verilmediğini söyledi.

Ama Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya arasında hafta sonunda varılan anlaşma raporun sonuçlarının önemini şimdilik azalttı.

Washington başta, kimyasal silah saldırısından dolayı Esad hükümetini cezalandırma amacıyla askeri müdahale tehdidinde bulunduysa da, bu artık geçerli değil.

BBCTürkçe