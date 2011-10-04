-BM'nin Suriye karar tasarısını görüşmesi bekleniyor BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 04.10.2011 - BM Güvenlik Konseyi'nin bugün geç saatlerde, sivillere karşı askeri operasyonlarını sürdürmesi halinde Suriye'deki rejime karşı çeşitli önlemler içeren karar tasarısını görüşmesi ve oylamaya sunması bekleniyor. 15 üyeli Konsey'in bugün karar tasarısını oylamaya sunması halinde Rusya'nın, kararı desteklemeyeceğini açıklamasının ardından tasarıyı veto edip etmeyeceği henüz bilinmiyor. Konsey'in 5 daimi üyesinden (ABD, Fransa, İngiltere, Çin ve Rusya) biri olan Rusya'nın, Suriye'deki rejim karşıtı tasarıyı veto etmesi halinde tasarı Konsey'de kabul edilemeyecek. Ancak Rusya'nın çekimser oy vermesi durumunda Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ı da kınaması beklenen tasarı Konsey'den geçmiş olacak. BM kulislerinde Fransa'nın, İngiltere, Almanya ve Portekiz ile işbirliği halinde hazırladığı karar tasarısının, Suriye'deki rejime karşı, askeri operasyonlarına devam etmesi halinde ''yaptırım'' yerine ''önlemler'' içerdiği, Suriye'ye karşı daha sert bir karar tasarısının kabul edilmesini isteyen ABD'nin ise yine de karar tasarısına ''evet'' oyu vereceği konuşuluyor. Suriye'ye karşı sert önlemler alınmasına başta Rusya olmak üzere Konsey üyelerinden Çin, Brezilya, Hindistan ve Güney Afrika'nın karşı çıkmaları üzerine karar tasarısının yumuşatıldığı bildirildi. Bu arada diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, karar tasarısı metni üzerinde müzakereler devam ediyor.