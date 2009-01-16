BM'nin patronu İsrail'de eğlendi

Sivil hedeflere bomba yağıyor



Binada Hamaslı yokmuş

BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun dün ateşkes için Tel Aviv’i ziyaret ederken, İsrail, Gazze şehrini yerle bir etti. Yetmedi, BM yardım binası ile uluslararası medya merkezinin de aralarında bulunduğu birçok binayı vurdu.BM Genel Sekreteri, ilk yaptığı açıklamada, bu saldırıyı kınadı ve Gazze'de bin 100'e yaklaşan ölü sayısının 'tahammül edilemez' olduğunu söyledi. Ancak BM binasının vurulmasından birkaç saat sonra, İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres ile akşam yemeğinde hiçbir şey olmamış gibi gülüp yedi, içti.İsrail'in Gazze Şeridi’nde iktidarı elinde bulunduran Hamas’a karşı düzenlediği Dökme Kurşun Operasyonu, 20’inci gününde şiddetini artırdı. İsrail ordusu dün 500 bin nüfuslu Gazze şehrinin merkezine kadar girdi. Kalabalık Tel el Hava mahallesinde son üç haftanın en yoğun bombardımanı yaşandı, en az 37 Filistinli öldü. İsrail tankları ve topçuları Gazze’deki birçok yüksek binayı da hedef aldı.İsrail füzelerinin hedeflerinden biri, Gazze’deki birçok uluslararası medya kurumunun ofisinin bulunduğu El Şuruk binası oldu. Reuters’i arayan İsrailli yetkililer, bu ajansın Gazze ofisinin koordinatlarını alıp vurulmayacağı garantisi verdiler. Hemen ardından Reuters bürosunun da bulunduğu bina vuruldu. Boşaltılan büronun iki kat üstünde bulunan iki kameraman yaralandı. Gazze’deki El Kuds Hastanesi de topçuların hedefi oldu. Saldırılar uluslararası basın ve sağlık örgütlerinin tepkisini çekti. İsrail ordusu, Ortadoğu turunu sürdüren BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun’un ateşkese ikna etmek üzere Tel Aviv’e vardığı dakikalarda, Gazze’de BM’ye ait bir yardım ajansını bombalıyordu.BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı’na ait binada üç BM görevlisi yaralanırken, bağışlanan yardımlar da çıkan yangında kül oldu. Saldırıyla "öfkelenen" Ban, İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak ile yaptığı görüşmede "bunun ciddi bir hata olduğunu" söyledi. Gazze’deki ölü sayısının "dayanılmaz noktaya" ulaştığını vurgulayan Ban, İsrail’den ateşkesi kabul etmesini istedi. "Artan şiddete rağmen barış için gerekenlerin sağlanmak üzere olduğuna" hükmeden Ban’a yanıt, İsrail Dışişleri Bakanı Tzipi Livni’den geldi: "Ne zaman duracağımıza biz karar veririz."Birleşmiş Milletler’in Gazze’deki en üst düzey yetkilisi John Ging ise, dün vurulan BM merkez binasında Hamaslı militanlar olmadığını söyledi. John Ging, BM binasının vurulmasının kabul edilemez olduğunu ve BM binasına sığınan pek çok Filistinli bulunduğunu belirtirken, bu saldırıyla ilgili bağımsız soruşturma açılmasını istediklerini vurguladı.BM Genel Sekreteri’nin insani işlerden sorumlu yardımcısı John Holmes da yaptığı açıklamada, BM binasının yerinin herkes tarafından bilindiğini, saldırının kabul edilemez olduğunu vurguladı.