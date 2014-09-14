BM'nin Orta Afrika Misyonu başlıyor



Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki Moon’un, Nisan ayında gerçekleştirdiği Orta Afrika Cumhuriyeti ziyaretinde dünyaya ve Orta Afrika Cumhuriyeti halkına yönelik dile getirdiği sözler eyleme dökülüyor. BM Misyonu’nun mavi miğferlileri, Orta Afrika Cumhuriyeti’nde resmi olarak görevlerine başlıyorlar. Misyon, toplam 12 bin asker ve polisten oluşan bir güvenlik gücünün görev yapmasını öngörüyor.

Bu birliğin bir kısmı çoktan görev yerlerine ulaştı bile. Afrika Birliği (AB) Barış Gücü askerlerinin çoğu kamuflaj rengindeki AB miğferlerini mavi BM miğferleriyle değiştirecek. Aralarında Burundi, Ruanda, Gine ve Kamerun’dan gelen askerlerin de bulunduğu askerler, geçtiğimiz haftalarda eğitim aldılar. BM standartları, sivillerin korunması ve cinsel şiddetin önüne geçilmesi eğitim planında yer alıyordu.

Afirka birliklerinin, Pakistan, Endonezya, Bangladeş ve Fas’tan onlara katılacak Mavi Miğferliler tarafından desteklenmeleri bekleniyor. Bunlardan yaklaşık 1800’ünün şu an ülkede olduğu tahmin ediliyor.

‘Zaman yetersiz'

Ancak, 12 bin asker ve polisin Orta Afrika Cumhuriyeti’nde zamanında hazır bulunması öngörülmüyor. Orta Afrika Cumhuriyeti Uluslararası Organizasyonu Okapi Consulting’den David Smith, DW’ye verdiği röportajda şunları söyledi: "Tüm birliklerin ülkeye ulaşması çok daha uzun sürecektir. Afrika’da, bu birlik gücünün tamamına sahip bir tek barış misyonu örneği yok."

Bunun sebepleri ise, diğer dokuz Afrika ülkesinde de misyonların devam ediyor olması ve buna bir de Afrika Birliği barış misyonlarının eklenmesi. Smith, buna ek olarak Batılı devletlerin, Afrika'ya asker göndermeye pek de gönüllü olmamasının da bir başka faktör olduğunu ifade ediyor: "Askerler, kefenlerin içinde ülkelerine döndüklerinde, politikacılar seçmenlerinin sempatisini kaybediyorlar."

Ancak Smith’e göre, varolan koşullar altında, bu 12 bin asker ülkeye gelse bile Orta Afrika Cumhuriyeti’nde barışı teminat altına almaya yeterli olmayacaktı.

Misyon, sivillerin korunmasının yanı sıra, Mavi Miğferliler'in parçalanmış devlet yapısının yeniden işler hale gelmesi sürecinin desteklemesini de görev edinmiş durumda. Yalnızca birkaç haftadır görevde olan geçici hükümet, ülkenin büyük bir kısmını kontrolü altına almak için oldukça zayıf bir durumda. BM birliklerinin misyonu, 30 Nisan 2015’te bitiyor. Smith’e göre bu süre, gerçekleştirilmesi gerekenler için ne yazık ki oldukça yetersiz kalıyor.