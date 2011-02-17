-BM'NİN MÜLKİYETLE İLGİLİ UZMANLARI KIBRIS'TA LEFKOŞA (A.A) - 17.02.2011 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Birleşmiş Milletler'in (BM) mülkiyetle ilgili uzmanlarının Kıbrıs'ta olduğunu ve özel temsilcilerle ayrı ayrı görüşmeler yapacaklarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Eroğlu, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un bu ay hazırlayacağı raporun Rumları ''rencide etmemesi'' için Rum-Yunan tarafının girişimde bulunduğunu kaydetti. KKTC Cumhurbaşkanı Eroğlu ve Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'ın müzakereler kapsamında Lefkoşa ara bölgede yaptığı görüşme sona erdi. Eroğlu, görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığına dönüşünde yaptığı açıklamada, bugünkü görüşmede, liderler olarak, özel temsilcilerinin yaptıkları iki toplantıda ele aldıkları AB ve Ekonomi konularındaki mutabakatları değerlendirerek teyit ettiklerini söyledi. Özel temsilciler Kudret Özersay ve Yorgos Yakovu'nun, yarın AB ve Mülkiyet konularını ele alacaklarını, gelecek hafta da Yönetim ve Güç Paylaşımı başlığıyla ilgili görüşeceklerini belirten Eroğlu, bir sonraki liderler toplantısında bu konuyu ele alacaklarını kaydetti. Eroğlu, Kıbrıs konusundaki müzakerelere teknik destek vermek üzere gelecekleri söylenen BM uzmanlarıyla ilgili bir soru üzerine, BM'nin Mülkiyet konusundaki uzmanlarının Kıbrıs'ta olduğunu ve taraflarla ayrı ayrı görüşeceklerini ifade etti. BM Genel Sekreteri'nin önerisinin, bu uzmanların özel temsilcilerle birlikte görüşmeleri olduğunu söyleyen Eroğlu, ancak Rum tarafı bunu reddettiği için BM uzmanlarıyla görüşmelerin taraflarla ayrı ayrı yapılacağını kaydetti. -BM RAPORU- Eroğlu başka bir soru üzerine, 26 Ocaktaki Cenevre görüşmesine Türk tarafı olarak pratik bir planla gittiklerini ve bu planın Kıbrıs'ta bir anlaşmaya varma yönünde atılmış bir adım olarak değerlendirildiğini ve bunu Rumların da bildiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Eroğlu, BM Genel Sekreteri'nin bu ay hazırlayacağı raporun Rumları ''rencide etmemesi'' için Rum tarafının gerek Kıbrıs'ta gerek New York'ta bazı girişimler içinde olduğunu kaydetti. Eroğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın da New York'a gideceğini ve bu yönde girişimlerde bulunacağını söyledi. Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu'nun ziyaretinin de bu konularla ilgili olup olmadığının sorulması üzerineyse Eroğlu, Müsteşarın bugün geleceğini, ancak kendisiyle yarın görüşeceğini söyledi. Eroğlu, ''Bizim gündemimizde daha ziyade bu görüşmeler var. Cenevre zirvesinden bugüne meydana gelen gelişmeleri değerlendireceğiz'' dedi.