-BM'NİN MAVİ MARMARA SORUŞTURMASI SÜRÜYOR BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 30.05.2011 - İsrail'in Mavi Marmara saldırısının ardından BM Güvenlik Konseyinin kabul ettiği Başkanlık Açıklaması uyarınca BM Genel Sekreterinin talebiyle oluşturulan BM Soruşturma Komisyonunun görev süresi uzatıldı. BM Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Genel Sekreter Ban Ki-mun'un, Soruşturma Komisyonunun Başkanı Geoffrey Palmer, Başkan Yardımcısı Alvaro Uribe ile Türkiye ve İsrail hükümetleriyle yaptığı danışmalar ve onların tavsiyesi doğrultusunda, Soruşturma Panelinin çalışma süresini uzatmaya karar verdiği bildirildi. Soruşturma Komisyonunun 4 üyesinin de nihai rapor üzerinde çalışmak ve sonuç üzerinde uzlaşmaya varma imkanını araştırmak için daha fazla zamana ihtiyacı olduğunu bildirdiği belirtilen açıklamada, Soruşturma Komisyonunun Başkanı ve Başkan Yardımcısının Genel Sekretere, Komisyonun yapıcı şekilde çalışmasına devam ettiğini rapor ettikleri de kaydedildi. BM Sözcülüğü, Genel Sekreterin, Komisyonun bu yapıcı yaklaşımını faaliyetlerini tamamlayıncaya kadar korumasını umduğunu, Komisyon üyelerine çabaları için minnettar olduğunu ve ilgili tarafların Soruşturma Paneliyle işbirliğini sürdürmelerini istediğini açıkladı. Genel Sekreter Ban, başkanlığını Yeni Zelanda'nın eski başbakanı Geoffrey Palmer'ın, başkan yardımcılığını Kolombiya'nın eski Devlet Başkanı Alvaro Uribe'nin yaptığı, İsrail'den Joseph Ciechanove ve Türkiye'den emekli büyükelçi Özdem Sanberk'in yer aldığı Soruşturma Komisyonunu 2 Ağustos 2010 tarihinde kurmuştu. Türkiye, Komisyona ön raporunu 1 Eylül 2010'da, nihai raporunu ise 11 Şubat 2011'de sundu. Raporunu BM Soruşturma Komisyonuna geçen yıl Kasım ayında sunması gereken İsrail ise Komisyona ilk raporunu ancak 23 Ocak 2011'de sunabildi. BM Soruşturma Komisyonu Nezdinde Türkiye'nin temas noktası Büyükelçi Mithat Rende, Türkiye'nin Mavi Marmara soruşturmasına ilişkin görüşlerini ve hukuki tezlerini, BM Soruşturma Komisyonuna 26 Nisan'da sözlü olarak açıkladı. İsrail tarafı da kendi görüşlerini 27 Nisan'da Komisyona sözlü olarak iletti. Komisyonun üzerinde çalıştığı nihai raporu 18 Mayıs'ta Genel Sekretere sunması bekleniyordu. BM kulislerinde nihai raporun yaz aylarında tamamlanmasının beklendiği konuşuluyor.