BM'nin Mavi Marmara raporu gerginlik yaratabilir!

T24- İngiliz Independent gazetesi, Birleşmiş Milletler'in Mavi Marmara raporunun geciktiğini yazdı. Gazeteye göre, sebep, rapor için İsrail ve Türkiye arasında uzlaşmanın beklenmesi. Raporda, iki ülkenin de eleştirileceğini belirten Independent gazetesi raporun gerginlik yaratabileceğini söyledi.

Mavi Marmara, İnsani Yardım Vakfı'nın organizasyonu ile İsrail ablukasındaki Gazze'ye yardım malzemeleri götürmek üzere bir grup gemi ile birlikte 2010 Mayıs'ında yola çıkmıştı.

31 Mayıs 2010 tarihinde Gazze'ye yakın uluslararası sularda İsrail ordusunun gemiye asker çıkarması üzerine organizasyon amacına ulaşamadı.

Gazete, İsrail askerleriyle çıkan çatışma sonucunda gemideki dokuz Türkiye vatandaşının öldüğünü hatırlatıyor.



Bunun da İsrail'in bölgedeki en yakın müttefiğiyle ilişkisini soğuttuğunu belirtiyor.

Gazete kapalı kapılar ardında, İsrailli ve Türk yetkililerin, her iki taraf için de kabul edilebilir bir doküman yaratabilmek için hummalı bir çalışma yürüttüklerini yazıyor.

Gazete, konuya ilişkin Birleşmiş Milletler raporunun yayınlanmasının taraflar arasında bir uzlaşma sağlanana dek erteleceğinin söylendiğini kaydediyor.

Gazeteye göre, bu da iki ülke arasındaki görüş farklılığını gidermede zorluk çekildiğinin bir göstergesi.



Independent raporun iki ülke arasındaki gerilimi yeniden tırmandırmasından kaygı duyulduğunu belirtiyor.

Gazeteye göre, nihai metinde her iki ülke de eleştirilecek, ancak İsrail aşırı güç kullandığı gerekçesiyle biraz daha sert bir eleştiriye maruz kalacak.

Gazete Türkiye ile iyi ilişkilerin İsrail için kritik öneme sahip olduğunu belirtiyor.

Türkiye hükümetinin Hamas üzerinde nüfuzu olduğunu ileri süren gazete, Ankara'nın bu nüfuzu militan grubu yumuşatmada kullanabileceği yorumunu yapıyor.