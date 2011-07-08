-BM'NİN MAVİ MARMARA RAPORU GECİKECEK BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 07.07.2011 - İsrail'in geçen yıl Gazze'ye yardım götüren insani yardım konvoyundaki Mavi Marmara gemisine yaptığı saldırıyı soruşturan BM Soruşturma Komisyonu'nun raporunun, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'a sunulmasının bir iki hafta gecikeceği öğrenildi. BM kulislerinde bugün Genel Sekreterliğe sunulması beklenen Geoffrey Palmer'ın başkanlığındaki Soruşturma Komisyonu raporunun sunumunun İsrail'in talebi üzerine bir iki hafta gecikmesinin beklenildiği konuşuluyor. BM Sözcü Yardımcısı Ferhan Hak da konuyla ilgili gazetecilerin soruları üzerine yaptığı açıklamada, BM Soruşturma Komisyonu'nun raporunu nihai hale getirmek için bu hafta toplandığını ve Genel Sekreter Ban'a raporu yakında sunmayı planladığını bildirdi. Genel Sekreter Ban'ın raporu önümüzdeki günlerde almayı beklediğini belirten Hak, şöyle konuştu: ''Raporun sunulacağı tarih konusunda bu aşamada herhangi bir gün verme durumunda değiliz. Genel Sekreter raporu aldıktan sonra atacağı adımlarla ilgili kararını verecek. Genel Sekreter, Komisyon'un faaliyetlerini bitirene kadar çalışmalarını yapıcı bir şekilde sürdürmesini ummakta, ayrıca tüm tarafların sürece ilişkin işbirliğini korumalarını istemektedir.'' ''Raporun taslağını okuyan BM'nin gıda hakkıyla ilgilenen Özel Raportörü Profesör Olivier De Schutter'in, raporun, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukayı meşru bulmasını kınadığına'' yönelik bir haberin hatırlatılması üzerine ise Hak, Schutter'in bu şekilde bir açıklama yapmadığını kendilerine ilettiğini, raportörün konuyla ilgili görüşlerini uygun bir zamanda açıklayacağını söyledi. Bugün medyada çıkan AFP kaynaklı bir haberde, BM Özel Raportörü Profesör Olivier De Schutter'in, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukanın ve Mavi Marmara saldırısının uluslararası hukuk ve gıda hakkına aykırı olduğunu belirterek, bu kapsamda BM Soruşturma Komisyonu'nun raporunun ablukayı meşru bulmasını kınadığı kaydedilmişti.