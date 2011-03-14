-BM'NİN LİBYA TOPLANTISINDAN SONUÇ ÇIKMADI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 14.03.2011 - BM Güvenlik Konseyinin Libya'da uçuş yasağı bölgesi oluşturulması konusunu ele aldığı toplantıdan sonuç çıkmadı. Arap Birliğinin, Güvenlik Konseyine, Libya'da uçuşa yasak bölge oluşturulması yönündeki talebinin iletildiği basına kapalı toplantının ardından gazetecilere konuşan Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Gerard Araud, Konsey üyelerinin, uçuşa yasak bölge oluşturulması fikrine tümden karşı çıkmadıklarını, Konsey üyelerinin bu konuda bazı sorular sorduklarını belirtti. İngiltere ile birlikte uçuşa yasak bölge oluşturulması yönünde bir taslak metin hazırlayan Fransa'nın BM Temsilcisi Araud, ''Uçuşa yasak bölge oluşturulması yönünde bir karar alınması hala mümkün, bu konuda ilerleme sağladığımızı düşünüyorum, biz tabii hızlı harekete geçilmesini isteriz, umarız Arap Birliğinin bu yöndeki talebi, Konsey'de oyunun kurallarını değiştirir'' dedi. Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Vitali Çurkin, Konsey'de bu konuda bir uzlaşma sağlanılamadığını, Konsey üyelerinin daha çok bilgi almak istediklerini söyledi. Çurkin, ''Temel sorulara yanıt verilmesi gerekiyor, sadece ne yapmamız gerektiği konusunda değil, bunun (uçuşa yasak bölge uygulamasının) nasıl yapılacağıyla ilgili yanıtsız sorular var. Eğer uçuşa yasak bölge olacaksa, bunu kim uygulayacak, bunun detayları bilinmeden ya da bu sorulara yanıt bulunmadan, sorumlu bir karar almak çok zor'' diye konuştu. Çurkin yine de Rusya'nın bu konuda ''açık fikirli'' olduğunu ifade ederek, uçuşa yasak bölge fikrini reddetmediklerini kaydetti. Almanya'nın BM Daimi Temsilcisi Peter Wittig de Almanya'nın, Muammer Kaddafi ve yakın çevresini hedefleyen BM Güvenlik Konseyinin 26 Şubatta aldığı yaptırım kararını daha da sıkılaştırmak istediklerini, uçuşa yasak bölge konusunda Almanya'nın bazı soruları olduğunu, ancak bu sorulara yanıt alamadıklarını belirtti. Bu konuda henüz tam bir karara varamayan ABD'nin temsilcisi gazetecilere açıklama yapmadı. Bugünkü toplantının yapılmasını isteyen Konsey'in tek Arap ülkesi olan Lübnan'ın BM Daimi Temsilcisi Nevaf Selam da Konsey'in bu konuyu görüşmek üzere yakında yeniden toplanacağını, umutlarının uçuşa yasak bölge konusunda bir karar alınması olduğunu söyledi. Selam, Lübnan olarak Konsey'in bu konuda hızlı davranmasını, Libya'daki şiddetin sona erdirilerek, sivillerin korunmasını istediklerini bildirdi.