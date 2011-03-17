-BM'NİN LİBYA TOPLANTISI DEVAM EDİYOR BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 17.03.2011 - Kaddafi rejimine karşı çıkan Libya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı İbrahim Dabbaşi, Muammer Kaddafi'nin aklığını kaçırdığını belirterek ülkenin doğusundaki Ecdebiye'ye giren birliklerine, karşılarına çıkan herkesi öldürme emri verdiğini söyledi. BM Güvenlik Konseyi'nin Libya'ya uçuş yasağı getirilmesi yönünde kendisine sunulan karar tasarı metni üzerindeki görüşmeleri saatlerdir devam ederken, Libyalı diplomat Dabbaşi, BM'de gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kaddafi'ye bağlı güçlerin Libya'da muhalif gruplara karşı savaş jetleri kullandığını ve Kaddafi'nin aklını kaçırdığını savunan Dabbaşi, Kaddafi'nin iki büyük operasyona hazırlandığını, yabancı askerlerden oluşan birliklerinin Ecdebiye'ye girdiğini belirtti. Dabbaşi, Kaddafi'ye bağlı birliklerin Ecdebiye'de karşılarına çıkan herkesi öldürme ve binaları yıkma emri aldıklarını söyleyerek, ''Eğer uluslararası toplum yardıma gelmezse önümüzdeki saatlerde Ecdebiye'de soykırım yaşanacak'' diye konuştu. Libya'nın batısında da durumun son derece ciddi olduğunu belirten Dabbaşi, Kaddafi güçlerinin dağlardaki Berberi (Amazik) köylerine saldıracağını ve orada da etnik bir temizleme operasyonuna başlayacağını söyledi. Uluslararası toplumu biran önce Kaddafi'nin birliklerini durdurmaya çağıran Dabbaşi, ''Libya'daki halk, BM Güvenlik Konseyi'nin biran önce bir karar kabul etmesini ve Kaddafi'nin köyleri hedef alan birliklerine karşı hava saldırısı düzenlenmesi yönünde yetki vermesini istiyor'' dedi. Dabbaşi, neden hala Konsey'de uzlaşma sağlanılmadığının sorulması üzerine ise, bu yönde bir uzlaşmanın sağlanılmaya çalışıldığını, önümüzdeki saatlerde bir karar tasarısının kabul edilmesini beklediğini bildirdi. Libya'da muhalif birliklerinin Bingazi'yi bırakmayacağını da belirten Dabbaşi, ''Biz Libya havasahasında uçuşa yasak bölgenin oluşturulmasını istiyoruz, karar tasarısında bu yönde bir ifade olacaktır'' dedi. Kaddafi ve oğlunun Libya'da ülkede psikolojik savaş ve propaganda da yürüttüğünü söyleyen Dabbaşi, Kaddafi birliklerinin pekçok kayıp da verdiğini belirterek Kaddafi rejiminin Bingazi'yi ele geçirmesinin mümkün görmediğini söyledi. Dabbaşi bir soru üzerine, ''Biz uluslararası toplumun önümüzdeki 10 saat içinde harekete geçmesini istiyoruz'' dedi. İnsan haklarını savunan ve insanların ölmesini istemeyen tüm ülkelerin karar tasarısına destek vereceğine inandığını söyleyen Dabbaşi, bir soru üzerine, karar tasarısında Kaddafi'ye bağlı birliklere karşı hava saldırısı yetkisi verebilecek bir ifade olmasını beklediklerini vurguladı. -''KADDAFİ YÖNETİMDE KALAMAYACAK''- Dabbaşi, uluslararası toplumdan, Libya'da kurbanların sayısını azaltmak için harekete geçmesini istediklerini de belirterek Libya'daki muhalif güçler olarak kendilerine güvendiklerini ifade etti. Dabbaşi,''Halen bazı ülkeler, Kadddafi'nin yönetimde kabileceğini sanıyor, ama bu olmayacak. Kaddafi önümüzdeki birkaç hafta içinde ya Libya'nın dışına gidecek ya da öldürülecek'' dedi. Libyalı diplomat Arap ülkelerinin kendilerini desteklediğini, uçuş yasağının uygulanmasını istediklerini de söyledi. Dabbaşi, 5 Arap ülkesinin şu an kendilerine her türlü yardımı vermeye hazır olduğunu da bildirdi. Karar tasarısına BM Güvenlik Konseyi'nin üyelerinin prensipte karşı çıkmadıklarını savunan Dabbaşi, ''Onlar da bizim söylediklerimizin doğru olduğunu düşünüyorlar'' dedi. Dabbaşi, BM'de görevlerine normal şekilde devam ettiklerini de sözlerine ekledi. Bu arada Rusya'nın İngiltere ve Lübnan tarafından sunulan karar tasarısına karşı yeni bir tasarı sunduğu, tasarıda Libya'da derhal ateşkes sağlanması çağrısında bulundulduğu öğrenildi. BM Güvenlik Konseyi üyeleri saatlerdir devam eden müzakerelerde bir uzlaşmaya varmaya çalışıyorlar. -LİBYA ORDUSUNDAN BİNGAZİ SAKİNLERİNE ÜLTİMATOM- Öte yandan Libya ordusu, Bingazi kenti sakinlerine, muhaliflerin elindeki yerlerden ve silah depolama alanlarından çekilmeleri konusunda ültimatom yayımladı. El Libya televizyonunda yayımlanan ordu açıklamasında, doğuda muhaliflerin kalesi durumundaki Bingazi kenti sakinlerine, alanlardan çekilmeleri için bugün yerel saatle 22.00'ye (TSİ 00.00) kadar süre tanındı. Açıklamada, ordunun Bingazi halkını desteklemeye ve kenti silahlı çetelerden temizlemeye geldiği belirtildi.