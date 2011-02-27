-BM'NİN LİBYA TOPLANTISI DEVAM EDİYOR BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 26.02.2011 - Libya'da Muammer Kaddafi rejimine yönelik yaptırım seçeneklerini değerlendiren BM Güvenlik Konseyi'nin üyeleri arasında ülkedeki şiddet olaylarını Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) taşıyıp taşımama noktasında henüz anlaşma sağlanamadığı belirtildi. BM kulislerinde yaklaşık 4 saattir devam eden toplantıda, Libya rejimine yönelik silah ambargosu getirilmesi, Libya lideri Muammer Kaddafi, akrabaları ve rejimin önemli mensuplarının mal varlıklarının dondurulması ve bu kişilere karşı seyahat yasağı getirilmesi konularında daha fazla uzlaşma olduğu, ancak protestoculara karşı hükümetin şiddet uygulamasının UCM'ye havale edilmesi konusunda anlaşmaya varılamadığı ifade ediliyor. Konsey, toplantısında, Fransa ve İngiltere'nin, ABD ve Almanya ile işbirliği halinde hazırladığı 6 sayfalık karar tasarısı taslağını değerlendiriyor. Taslakta ülkede şiddete derhal son verilmesi çağrısı yer alırken, ''Libya'da sivil halka yapılan sistematik ve yaygın saldırıların insanlık suçu olabileceği'' de belirtiliyor. Bu arada Kaddafi rejimiyle bir süredir yollarını ayıran ve Konsey'e yaptırım çağrısında bulunan Libya'nın BM Daimi Temsilciliği'nin Konsey'e bir mektup yazdığı ve mektupta şiddet olaylarının UCM'ye derhal havalesine destek verildiği bildirildi. Libya'nın BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Abdurrahman Şalgam'ın mektubunda, ''Daimi Temsilciliğin, Libya'da sivillere karşı silahlı saldırıda bulunanların, UCM yoluyla da olmak üzere, sorumlu tutulmasını istediği'' kaydedildi. Konsey'de bugün tasarı metni üzerinde bir oylama yapılıp yapılamayacağı henüz bilinmiyor. Konsey'in bugüne dek sadece Sudan'ın Darfur bölgesindeki çatışmaları UCM'ye sevkettiği biliniyor. UCM aldığı kararla Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir'i insanlık suçu işlemekle itham etmişti.