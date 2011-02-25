-BM'NİN LİBYA ÖZEL OTURUMU BAŞLADI CENEVRE (A.A) - 25.02.2011 - Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin, Libya'nın teşkilat üyeliğinin askıya alınmasının isteneceği özel oturumu başladı. Avrupa Birliği'nin girişimiyle ve çok sayıda üye ülkenin baskısıyla toplantıya çağrılan 47 üyeli kuruluşun gün içinde yapacağı müzakerelerin ardından akşama doğru bir karar tasarısı kabul etmesi bekleniyor. Karar tasarısında, Libya'da sivilleri hedefleyen silahlı saldırıların da aralarında bulunduğu insan haklarına yönelik büyük çaplı ve sistematik ihlaller kınanarak, Libya'nın Mayıs 2010'dan beri üyesi olduğu İnsan Hakları Konseyi üyeliğinin askıya alınması istenecek. Karar tasarısı ayrıca bu ülkede, insanlık karşıtı suçların da ortaya çıkarılabileceği bu şiddet olaylarının yerinde tespiti için BM tarafından bağımsız bir komisyon kurulmasını da talep ediyor ve Libya makamlarını, halkın talep ve isteklerine yerine getirmeye çağırıyor. Libya, 192 üyeli BM Genel Kurulu'nun 155'inin oyuyla Konsey'e üye seçilmişti. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Navi Pillay da yaptığı açıklamada, binlerce kişinin ölmüş ve yaralanmış olabileceği Libya'daki halk isyanının giderek daha şiddetli bastırılmasının endişe yarattığını söyledi. Pillay, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Libya'da uluslararası kanunlar sürekli ihlal edilerek, barışçıl göstericilere karşı uygulanan bastırma yönteminin endişe yarattığını belirterek, "Bazı kaynaklara göre, binlerce kişi öldürülmüş ve yaralanmış olabilir" dedi.