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Dünya

BM'NİN ''KARA LİSTESİ'' NEW YORK (A.A)

03 Ağustos 2010 01:04

-BM'NİN ''KARA LİSTESİ'' NEW YORK (A.A) - 02.08.2010 - Taliban'ın 10 üyesi ile 35 El Kaide üyesinin, BM'nin teröristler listesinden çıkarılmasına karar verildiği bildirildi. BM Güvenlik Konseyi'nin El Kaide ve Talibana bağlı kuruluş ve kişilerle ilgili kara listesinden sorumlu komisyon başkanlığını yürüten Avusturya Büyükelçisi Thomas Mayr-Harting, ''488 ismin incelenmesinden sonra 45'i listeden çıkarıldı'' dedi. Büyükelçi, listeden çıkarılanların 10'unun Taliban üyesi, 14'ünün El Kaide'ye bağlı birey, 21'inin de kuruluş olduğu ayrıntısını verdi. BM'nin ''kara listesi'', 1999'da kabul edilen 1267 sayılı kararıyla oluşturulmuştu. Burada yer alan kişilerin mal varlıkları dondurulabiliyor, seyahat yasağı uygulanabiliyor ya da silah ambargosuna maruz kalabiliyor. Söz konusu kişilerin listeden çıkarılması, BM Güvenlik Konseyi'nin 15 üyesinin onayına bağlı bulunuyor.

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