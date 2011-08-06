-BM'NİN IRAK ÖZEL TEMSİLCİSİ KOBLER NEW YORK (A.A) - 05.08.2011 - BM'nin Irak özel temsilciliğine kıdemli Alman diplomat Martin Kobler atandı. Almanya'nın eski Irak ve Mısır büyükelçisi Kobler, BM Irak Yardım Misyonu'nun (UNAMI) başındaki Hollandalı politikacı Ad Melkert'in yerini alacak. Kobler, geçen yılın martından beri BM'nin Afganistan özel temsilci yardımcılığı görevini yürütüyordu. BM'nin Irak'ta barış gücü askeri bulunmuyor ve UNAMİ siyasi uzlaşma, bölgesel iş birliği, seçimler, insan haklarını izleme ve kalkınma yardımı gibi alanlarda sivil misyon yürütüyor. UNAMI, ABD'nin 2003'te Irak'ı işgalinden sonra kurulmuştu.