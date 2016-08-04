BM'nin Halep'e girişi için çağrı



Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, Suriye'deki iç savaşa karışan taraflara Birleşmiş Milletler'e kuşatma altındaki Halep'e güvenli giriş izin verilmesi çağrısında bulundu. Steinmeier, Bild gazetesine verdiği demeçte, "sivil halkın daha büyük bir felaketten korunması gerektiğini" söyledi. Almanya Dışişleri Bakanı, Halep halkının su ve yiyecek ihtiyacının karşılanabilmesi için bir an önce Birleşmiş Milletler'in kontrollündeki yardım koridorlarına izin verilmesi gerektiğini belirtti.

Steinmeier, yardımların halka ulaştırılabilmesi için insani ateşkese de ihtiyaç olduğunu vurguladı. Suriye hükümet kuvvetlerinin sivilleri hedef alan saldırılarına derhal son verilmesini talep eden Frank-Walter Steinmeier, insani felaketin önlenmesinde Suriye rejimini destekleyen Rusya'ya da sorumluluk düştüğünü sözlerine ekledi.

Berlin, Rusya'yı eleştirdi

Öte yandan Alman hükümeti Rusya'yı Suriye iç savaşında ‘samimi' davranmamakla itham etti. İç savaş patlak verene kadar Halep, Suriye'nin en büyük kentiydi. Çarpışmaların 2002 yılında Halep'e de sıçramasından sonra muhaliflerin kontrolündeki bölgede yaşayan 250 bin sivil hükümet birliklerince kuşatma altına alındı. Şam yönetimi muhalifleri halkı canlı kalkan olarak kullanmakla, muhalifler ise Suriye hükümet kuvvetleri ve Rusya'yı hastaneleri bombalamakla suçluyor.

Yardım örgütlerinden Halep çağrısı

Suriye'nin büyük kentlerinden Halep'te Rusya'nın başlattığı hava operasyonu sürüyor. İnsani yardım kuruluşları, Rusya ve Suriye rejiminden Halep'te açılan koridorun silah olarak kullanılmaması uyarısında bulunuyor. CARE, Save The Children, World Vision ve AWO International gibi uluslararası kuruluşların da aralarında bulunduğu yaklaşık 40 yardım kuruluşu hazırladıkları ortak bildiride "Güvenli bir kaçış yolu adı altında oluşturulan koridorun geride kalanların askeri açıdan meşru hedeflere dönüşmesine yol açmamalı" ifadelerine yer verdi.