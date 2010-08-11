BM'nin gözü İsrail askerlerinde

T24

Gazze'ye giden gemilerde endişeli bir yolculuk yapılırken, İsrail askerleri baskına hazırlanıyordu. Saldırı anı ise görüntülendi.Gazze'ye yardım götüren Mavi Marmara gemisine baskının soruşturulması için BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun tarafından kurulan uluslararası soruşturma kurulunun, İsrail ve Türkiye'nin ulusal soruşturmalarını nasıl takip edeceğine karar vereceği bildirildi.BM sözcüsü Martin Nesirky, bugün ilk kez BM Genel Sekreteri Ban ile bir araya gelen kurulun, İsrail ve Türkiye'nin Mavi Marmara baskını ile ilgili olarak yürüttükleri ulusal soruşturmalarını nasıl takip edeceği konusunda karar vereceğini açıkladı.Nesirky, kurulun, bilgi edinmek ve gerçekleri ortaya çıkarmak için her iki taraftan yetkililerin veya askerlerin ifadelerine başvurabileceği olasılığını yok saymadı.BM Genel Sekreteri Ban dün, uluslararası soruşturma kurulunun, İsrailli askerlerin ifadesine başvurması için İsrail ile herhangi bir anlaşmaya varılmadığını açıklamıştı.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sözcülüğünce bugün yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, İsrail askerlerini sorgulamak isteyen hiçbir kurulla işbirliği yapmayacağı ve böyle bir kurulda yer almayacağı ifade edilmişti.