-BM'nin bu ayki gündemi yoğun BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 04.10.2011 - BM Güvenlik Konseyi'nin bu ayki yoğun gündeminde Filistin, Ortadoğu ile Libya ve Somali gibi Afrika meseleleri yer alıyor. Konsey'in dönem başkanlığının Nijerya'ya geçmesi dolayısıyla Nijerya'nın BM Daimi Temsilcisi Joy Ogwu bugün basın toplantısı düzenleyerek Konsey'in gündemindeki konularla ilgili bilgi verdi. Ogwu, Filistin'in BM'ye yaptığı tam üyelik başvurusuyla ilgili bir soru üzerine, BM Güvenlik Konseyi'nin uzmanlar seviyesindeki toplantılarının devam ettiğini belirterek Konsey'in bu konudaki en yakın toplantısını Cuma günü yapacağını, bu toplantıların basına kapalı yapılmaya devam edeceğini bildirdi. -Nijerya'dan Filistin'e destek- Nijerya'nın Filistin'e destek verip vermediğinin sorulması üzerine, Ogwu, Nijerya hükümetinin 1984 yılında Filistin'i tanıdığına işaret ederek iki devletli çözümü desteklediklerini söyledi. Ogwu bu kapsamda Filistin'in BM'ye tam üyelik başvurusunu da Filistin halkının meşru bir emeli olarak değerlendirdiklerini, Konsey'de ileride yapılacak bir oylama durumunda ise Nijerya'nın ''sorumlulukları çerçevesinde oyunu kullanacağını'' bildirdi. -Diğer konular- Konsey'in yoğun gündemi dışında KKTC lideri Derviş Eroğlu ve Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'ın da bu ay sonunda iki günlüğüne Genel Sekreter Ban Ki-mun ile üçlü görüşme yapmaları için BM'ye gelmeleri bekleniyor. Ayrıca yine bu ay 21 Ekim'de BM Genel Kurulu'nda, 2012 yılında Konsey'in yeni geçici 5 üyesinin seçimi de yapılacak.