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Dünya

BM'NİN "MAVİ MARMARA RAPORU"NA ONAY CENEVRE (A.A)

29 Eylül 2010 20:37

-BM'NİN "MAVİ MARMARA RAPORU"NA ONAY CENEVRE (A.A) - 29.09.2010 - BM İnsan Hakları Konseyi, İsrail'in mayıs sonunda Gazze'ye insani yardım taşıyan Mavi Marmara gemisinin de içinde bulunduğu filoya yaptığı baskınla ilgili soruşturma raporunu onaylayan bir tasarıyı kabul etti. İslam Konferansı Teşkilatı'ndaki (İKT) 57 üye ülke adına Pakistan tarafından sunulan karar tasarısı, 1'e karşı (ABD'ninki) 30 oyla kabul edildi. 15 üye çekimser oy kullandı. İKT, sunduğu karar tasarısında, İsrail'in soruşturmada işbirliği yapmamasından derin üzüntü duyulduğunu belirterek, BM İnsan Hakları Konseyi'nden raporu onaylamasını istedi ve BM Genel Kurulu'na, raporu değerlendirmesi tavsiyesinde bulundu. BM İnsan Hakları Konseyi'nin oluşturduğu 3 kişilik uzman heyeti, raporunda, İsrail'e taammüden adam öldürme, işkence, insanlık dışı muamele, bilinçli şekilde büyük acı ve ciddi yaralanmaya neden olmak suçlarından dava açılması için kanıtlar bulunduğu sonucuna varmıştı.

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