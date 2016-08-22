BM'nin 2015 raporundan: IŞİD zihinsel engelli çocukları canlı bomba olarak kullanıyor

Birleşmiş Milletler’in (BM) geçen yıl yayımlanan raporunda IŞİD ve radikal İslamcıların zihinsel engelli olan çocukları intihar bombacısı olarak kullandığına dikkat çekildi. Gaziantep'teki saldırıdan sonra tekrar gündeme gelen raporda, “Bu çocuklar büyük olasılıkla ne yaptıklarının farkında bile değil” ifadeleri yer aldı. IŞİD’in önceki hafta yayımladığı bir propaganda videosu da cihatçıların çocuk istismarının bir başka belgesi oldu.

Gaziantep’in merkez Şahinbey ilçesinde 90’lı yıllarda terör ve çatışmalı ortam nedeniyle Doğu ve Güneydoğu’dan göç eden Kürt vatandaşların yaşadığı Beybahçe mahallesinde yapılan bir kına gecesine, 12-14 yaşlarında olduğu belirtilen IŞİD militanının düzenlediği canlı bomba saldırısında çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan 51 kişi yaşamını yitirdi, 17’si ağır 94 kişi de yaralandı. Yaralılardan 69’unun tedavisi sürüyor. Yaşamını yitirenlerden 33’ü dün toprağa verildi. Ölenlerden 44’ünün kimliği belirlenirken 29’unun çocuk olduğu belirtildi.

Siirt Pervari’den Gaziantep’e göç eden Akdoğan ailesinden amca çocukları Nurettin ve Besna Akdoğan çiftinin kına gecesi kana bulandı. Önceki gece saat 22.50 sıralarında 12- 14 yaşlarında olduğu belirtilen IŞİD militanı canlı bomba kalabalığın arasına karışarak üzerindeki bombayı infilak ettirdi.

İki kişi kaçtı

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, görgü tanıkları, canlı bombanın yanında 25 yaşlarında 2 kişi olduğunu, patlamanın ardından olay yerinden kaçarak uzaklaştıklarını, “İkinci bir patlama olacak hazırlıklı olun” dendiğini öne sürdü. Polis, kaçtığı iddia edilen 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. İkinci bir patlama olma ihtimaline karşın şerit çekerek olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Güvenlik güçleri, patlama sonrası sabaha kadar delil topladı. Olay yerinde parçalanmış bir canlı bomba yeleği bulunduğu açıklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Musa Çatal saldırıyla ilgili soruşturmada 2 Başsavcı Vekili ile 4 Cumhuriyet Savcısı’nın görevlendirildiğini açıklarken Gaziantep 1. Sulh Ceza Hâkimliği saldırının ardından yayın yasağı getirdi.

Ölenlerin çoğu çocuk

Otopsi merkezi önüne gelerek yakınlarını kaybedenlere başsağlığı dileyen HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, “Bu saldırı bütün Kürt halkına yapılmıştır, o düğün Kürtlerin düğünü olduğu için saldırıya uğramıştır” dedi. HDP Gaziantep İl Başkanı Erkan Şahin de ölenlerin çoğunun çocuk olduğunu belirterek, “2 yaşında var, 17 yaşında da var daha çok çocukları öldürdü” dedi.

" 5 çocuğumdan biri kaldı"

Patlamada 4 çocuğunu kaybettiğini, eşinin de yoğun bakımda olduğunu anlatan Emine Ayhan, “Patlama sırasında su içmek için oradan ayrılmıştım. Dönüp çocuklarımı aradım ancak cesetlerini buldum. 5 çocuğumdan biri kaldı” dedi. 13 yaşındaki oğlu Muhammed’i yitiren Halime Alparslan da “Oğlumun parçalarını yerde gördüm. Kucağımda hastaneye götürdüm. Önce dediler ağır yaralı sonra ölüm haberi verdiler. Ne suçu vardı?” diye feryat etti.

"Çoğu kez yaptıklarının farkında bile olmuyorlar"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Saldırıyı 12-14 yaşlarında bir canlı bombanın gerçekleştirdiğini” açıklaması gözleri bir kez daha IŞİD’in çocuk militanlarına yöneltti. Türkiye’de ilk kez çocuk canlı bomba kullanılırken emniyet kaynakları terör örgütü IŞİD’in elinde yüzlerce çocuğun bulunduğu bilgisini paylaşıyor.

BM Çocuk Hakları Komitesi’nin geçen yıl açıkladığı rapor, IŞİD vahşetinin tüm boyutlarını gözler önüne sermişti. Kaçırdığı çocukları seks kölesi olarak satan, işkence eden, kimini çarmıha gererek, diri diri gömerek ya da kafasını keserek katleden cihatçılar, özellikle zihinsel engelli olan çocukları intihar bombacısı olarak kullanıyordu. Komite sözcüsü Renate Winter, “Bu çocuklar büyük olasılıkla ne yaptıklarının farkında bile değil” demişti. IŞİD, martta Bağdat’taki bir stadyumda düzenlediği ve 65 can alan intihar saldırısında da canlı bomba olarak bir erkek çocuğu kullanmıştı.

Afganistan’ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinde Taliban, yaşları 6 ile 8 arasında değişen çocuklara mayın döşemeyi, saldırı düzenlemeyi, canlı bomba olmayı öğretiyor. Bu kamplardaki çocukların kimi kaçırılırken, kimi ailelerinden satın alınıyor. Bazı çocuklar için bin dolar ödeniyor. Kamplara ölü militanların çocukları da alınıyor. Malta’daki Kriz Araştırmaları Merkezi uzmanlarından Natalia Kharitonov, teröristlerin potansiyel kurbanların hızlıca güvenini kazanabildikleri için çocukları kullandığını söylüyor. Saldırılarda çocuklara genelde uzaktan kumanda ile idare edilen bombalı düzenekler giydiriliyor. Bazı durumlarda çocuklar hangi rolü üstlendiklerinin farkında olmuyor.