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Dünya

BM LİBYA'NIN ÜYELİĞİNİN ASKIYA ALINMASINI GÖRÜŞECEK BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A)

01 Mart 2011 21:43

-BM LİBYA'NIN ÜYELİĞİNİN ASKIYA ALINMASINI GÖRÜŞECEK BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 01.03.2011 - BM Genel Kurulu bugün, Libya'nın, merkezi Cenevre'de bulunan BM İnsan Hakları Konseyi'ne üyeliğinin askıya alınması konusunu görüşecek. İnsan Hakları Konseyi'nin geçen haftaki toplantısında, Libya'nın üyeliğinin askıya alınması yönündeki tavsiye çerçevesinde harekete geçen 192 üyeli Genel Kurulun, bu kapsamda büyük ihtimalle bugün bir karar alması ve Libya'nın üyeliğini askıya alması bekleniyor. BM kulislerinde Lübnan tarafından sunulan ve Libya'nın üyeliğinin askıya alınmasını isteyen karar tasarısının büyük ihtimalle ''görüş birliğiyle'' kabul edileceği ifade ediliyor.  

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