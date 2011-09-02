-BM: Libya'da su ve ilaç kıtlığı kritik düzeyde TRABLUS (A.A) - 02.09.2011 - Birleşmiş Milletler, Libya'da 6 aydır devam eden çatışmaların ardından içme suyu, gıda, yakıt ve ilaç kıtlığının kritik düzeye ulaştığını açıkladı. Libyalı muhaliflerin başkent Trablus'u ele geçirmesinin ardından, BM'ye bağlı çok sayıdaki ekip bu kente dönerek ülkede ihtiyaç duyulan insani yardımları organize etmeye başladı. BM'nin Libya'daki insani yardım koordinatörü Panos Moumtzis, BM'nin 11 milyon şişe içme suyu getirdiğini, 600 ton gıda ve 100 milyon avro değerinde de ilaç getireceğini söyledi. Moumtzis, BM yardımlarının uzun süre devam etmeyeceğini açıkladı. "Bu ülkenin çok geniş kaynakları var ve biz insani yardım ihtiyacının kısa süreli olacağını düşünüyoruz" diye konuşan Moumtzis, yardım programının büyük olasılıkla yıl sonunda biteceğini belirtti.