-BM israil'i uyardı BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 23.11.2011 - BM Sözcüsü Martin Nesirky tarafından verilen bilgiye göre, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-Mun ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu telefonda görüştüler. Telefon görüşmesinde Genel Sekreter Ban, İsrail'in Filistinlilere ait gelirlerin transferini yeniden başlatmasını istedi, ayrıca İsrail'in doğu Kudüs de dahil yeni yerleşim faaliyetlerinin, hem Filistin-İsrail arasındaki doğrudan müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik çabaları zayıflattığını, hem de uluslararası hukukun ihlali olduğunu vurguladığı bildirildi. Verilen bilgiye göre Ban, telefonda Netanyahu'ya, bölgede şu anki gerginliği azaltıp barış sürecini yeniden canlandırmaya uygun atmosferi yaratma gereği olduğunu ifade etti. Genel Sekreterin Netanyahu'ya, İsrail'in, BM'nin Gazze'de üstlendiği 5,5 milyon dolarlık yeni yapı projelerini onaylanmasından dolayı memnuniyet de ifade ettiği, ancak bunun yeterli olmadığını, Gazze'deki ablukanın kaldırılması yolunda başka tedbirlerin alınması gereğini de vurguladığı belirtildi. İsrail, Filistin'in UNESCO üyeliğinin ardından Kudüs ve Batı Şeria'daki yerleşim inşaatlarını hızlandırmış, ayrıca Filistin yönetimi adına topladığı paraları da geçici olarak durdurma kararı almıştı.